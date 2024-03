Pad indeksa i prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi su na crnogorskom tržištu kapitala ove sedmice pali, dok je promet bio slab.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 2,4 odsto na 992,08 poena, a MONEX 1,6 odsto na 14.913,65 bodova.

Promet je iznosio 45,87 hiljada EUR i bio je dva i po puta manji nego prošle sedmice.

Najviše su gubile akcije Plantaža, deset odsto na 19,2 centa.

Pojeftinile su i dionice Instituta “Simo Milošević” 8,3 odsto na 21,1 EUR, Elektroprivrede (EPCG) sedam odsto na 5,13 EUR, Port of Adrie 4,3 odsto na 22 centa i Luke Bar 2,5 odsto na 39 centi.

EPCG je ove sedmice pozvala sve zainteresovane kandidate, koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima, da se prijave za poziciju članova odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Rudnika uglja, EPCG Željezare Nikšić i EPCG Solar-gradnje.

Cilj je, kako su objasnili, što kvalitetnije upravljanje, strateško planiranje i razvoj tih preduzeća.

Potrebno je da zainteresovani kandidati dostave radne biografije i da konkretno navedu za koje preduzeće podnose prijavu.

Ove sedmice u dobitku su bile akcije Luke Kotor 6,6 odsto na 8,53 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 0,7 odsto na 1,35 EUR.

CGES je, kako su saopštili iz tog preduzeća, nedavno uveo novi telekomunikacioni sistem, kojeg čine IP telefonija i prenosni sistem baziran na najnovijoj IP/MPLS tehnologiji.

„Ovakav sistem će omogućiti bolju efikasnost, pouzdanost, stabilnost i kvalitet usluge u prenosu podataka između različitih energetskih objekata i doprinijeti stabilnosti i sigurnosti snabdijevanja električnom energijom“, saopštili su iz kompanije.

Projekat je završen prije predviđenog roka i implementiran je krajem prošle godine.

Vrijednost investicije je 1,5 miliona EUR i finansirana je iz sopstvenih sredstava CGES-a.

Novi telekomunikacioni sistem omogućiće dodatni stepen pouzdanosti i raspoloživosti prilikom prenosa servisa neophodnih za normalan rad elektroprenosnog sistema, kao što su SCADA sistemi, sistemi mjerenja, operativna telefonija, sistemi zaštite, video nadzor, poslovna mreža, razmjena informacija sa Elektroprivredom (EPCG) i Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), međunarodne veze sa susjednim operatorima prenosnih sistema i mnogi drugi.

Cijenu akcije nijesu mijenjali Mehanizacija i programat 1,53 EUR, Veleprodaja Nikšić 25, Crnogorski Telekom 1,81, Imako Bijelo Polje 1,71, Tara Aerospace jedan i Profit APP International 14 EUR.

Telekom je ove sedmice u Budvi otvorio redizajniranu poslovnicu, gdje sve korisnike očekuje novi multimedijalni ambijent i savremeniji način prezentovanja svih usluga.

Modernizovana poslovnica se nalazi na staroj lokaciji u Mediteranskoj 23.

Iz Telekoma su pozvali sve korisnike da posjete novi prostor tokom ove sedmice i iskoriste atraktivne povoljnosti.

Takođe, izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, reizabran je na tu poziciju, a funkciju će, u skladu sa odlukom Odbora direktora kompanije, obavljati do 30. septembra 2027. godine.

Iz Crnogorskog Telekoma je saopšteno da je, od oktobra 2021. godine, od kada je Udovičić na čelu kompanije, ostvaren rast u gotovo svim segmentima poslovanja, uključujući i investicioni iskorak koji je Telekom pozicionirao kao čvrstog lidera u 4G i 5G transformaciji mobilne mreže u Crnoj Gori.

Ove sedmice je i Vlada, na predlog Ministarstva finansija, za vršioca dužnosti direktora Poreske uprave (PU) izabrala Savu Laketića.

Vršilac dužnosti direktora se bira na period od najduže šest mjeseci, a u zakonskom roku će biti spoveden i javni konkurs za izbor direktora PU.

Laketić je stručni kadar i profesionalac, koji dolazi sa pozicije izvršnog direktora kompanije PricewaterhouseCoopers (PwC) za Crnu Gore. On je i član Upravnog odbora Američke privredne komore (AmCham).

Premijer Milojko Spajić je u intervjuu za Financial Times saopštio da je Crna Gora loše upravljala velikim građevinskim projektima u prošlosti.

On je najavio brojne infrastrukturne projekte čija se realizacija očekuje do 2030. godine.

“Crna Gora je loše upravljala velikim građevinskim projektima u prošlosti, poput ugovora iz 2014. za kratku dionicu auto-puta, koji je privredu izložio kineskom kreditu od milijardu USD – četvrtinu tadašnjeg godišnjeg bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje – i koristila ključnu infrastrukturu, uključujući važne morske luke, kao zalog”, kazao je Spajić.

