Pad EURIBOR-a odraziće se pozitivno na kamatne stope

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska centralna banka (ECB) snizila je tri ključne kamate 0,25 odsto, što znači da će građani jeftinije pozajmljivati novac, a da će privreda moći da računa na povoljnije investicione kredite.

Iz Centralne banke (CBCG) su za TVCG objasnili da će ta odluka smanjiti varijabilne kamate na dugoročne kredite – prvenstveno stambene.

Oni su naveli da će benefite od odluke ECB da smanji kamate, imati građani Crne Gore koji su ugovorili varijabilne kamate na dugoročne kredite, koji zavise od EURIBOR-a, odnosno cijene novca na evropskom tržištu, prenosi portal RTCG.

Na inicijativu guvernerke, Irene Radović, pojedine komercijalne banke su već snizile kamate na kredite, posebno stambene. A tu su i neki akcijski krediti, čija je kamatna stopa smanjena čak sa više od jednog procentnog poena.

Analitičar Oleg Filipović očekuje dodatno smanjivanje kamata na evropskom i domaćem tržištu.

“Centralna banka, po mom mišljenju, jednostavno bi trebalo da prekopira datu odluku ECB i da da obavezujuću instrukciju svim poslovnim komercijalnim bankama u Crnoj Gori da prate taj trend i da dolazi do smanjivanja kamatnih stopa”, kazao je Filipović.

ECB je snizila tri ključne kamate 0,25 odsto. Ta monetarna institucija iz Frankfurta, nakon što je dvije godine povećavala kamate, uradila je prvi rez kamata, jer je postigla uspjeh u obaranju inflacije. Ali, borba oko stabilizacije cijena još nije završena. Ciljana stopa inflacije od dva odsto biće ostvarena u drugoj polovini naredne godine.

Bankar Blaž Brodnjak za TVCG je rekao da očekuje da će tokom ove godine biti još dva do tri smanjenja kamata.

“Još onda, naravno u narednoj godini, sve zavisi od nivoa inflacije. Pa da recimo do kraja naredne godine vidimo EURIBOR na nivou između dva i 2,5 odsto”, naveo je Brodnjak.

Tržišta očekuju novo smanjenje kamata u septembru umjesto planiranog u julu. Iako je inflacija usporila, ona je u aprilu i maju bila veća od očekivane, zbog znatnog rasta plata. Ona će tokom ove godine biti 2,5 odsto, a naredne 2,2 odsto.

