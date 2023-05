Pad cijena nafte treću sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte početkom maja su pale treću uzastopnu sedmicu.

U jednom trenutku one su zaronile na najniže nivoe u godinu i po, jer su centralne banke dodatno povećale kamate, što će usporiti rast ekonomije i potražnje za crnim zlatom, prenosi SEEbiz.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošle sedmice 5,3 odsto na 75,3 USD, a na američkom 7,1 odsto na 71,34 USD.

To je već treća sedmica zaredom kako su cijene pale, što nije zabilježeno još od novembra, pri čemu su u jednom trenutku zaronile na najniže nivoe od kraja 2001. godine.

To je posljedica zabrinutosti trgovaca u vezi potražnje, s obzirom na to da su prošle sedmice američka i evropska centralna banka ponovo povećale kamatne stope 0,25 procentnih bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS