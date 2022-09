Pad cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima ispod 91 USD pod pritiskom bojazni da će podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) izazvati recesiju koja će prigušiti potražnju za naftom.

Na londonskom tržištu je cijena barela s rokovima isporuke u novembru pala 1,18 USD u odnosu na zatvaranje u ponedjeljak, na 90,82 USD, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu barel s rokovima isporuke u oktobru pojeftinio je 1,31 USD, na 84,42 USD. Aktivnije se trgovalo barelima s rokom isporuke u novembru koji su pojeftinili 1,33 USD, na 84,03 USD.

Trgovci su fokusirani na sjednicu američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) koja se sprema danas da ponovo podigne kamatne stope, vjerovatno za tri četvrtine postotnog boda, kako bi obuzdala inflaciju. Viši troškovi zaduživanja prigušiće ekonomski rast i potražnju za naftom.

Očekivanja podizanja kamatnih stopa idu na ruku dolaru koji se u utorak zadržao blizu najvišeg nivoa u dvije decenije, dodatno prigušujući potražnju za naftom smanjenom kupovnom moći tržišnih aktera s ostalim valutama.

Dok SAD i eurozona zaoštravaju monetarnu politiku, Kina je u utorak potvrdila važeće kamatne stope, balansirajući između podrške posustaloj ekonomiji i slabljenja juana.

Britanska centralna banka objaviće odluku o kamatnim stopama u četvrtak.

Cijene nafte zakočila su u utorak i očekivanja da će najnoviji izvještaji pokazati rast zaliha u SAD-u, za oko dva miliona barela, prema Reutersovoj anketi.

Pritisak je i plan američkog ministarstva energetike o prodaji do deset miliona barela nafte iz strateških rezervi s rokom isporuke u novembru. Ministarstvo je time produžilo rokove u planu o prodaji ukupno 180 miliona barela iz zaliha kako bi se ukrotio rast cijena goriva.

Značajniji pad cijena zakočili su znakovi ograničenog snabdjevanja.

Tako je dokument Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika pokazao je da je grupa u avgustu proizvela 3,583 miliona barela dnevno manje nego što je zacrtala, što odgovara oko 3,5 odsto globalne potražnje.

Snabdijevanje koči i zastoj u pregovorima o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, koji bi utro put obnovi iranskog izvoza nafte.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak pojeftinio 50 centi, na 95,2 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS