Pad cijena dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica pale jer inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ne popuštaju tako brzo kako su se ulagači nadali.

Dow Jones skliznuo je 1,4 odsto, na 33.947 bodova, dok je S&P 500 pao 1,8 odsto, na 3.998 poena, a Nasdaq indeks 1,93 odsto, na 11.239 bodova, prenosi SEEbiz.

Nakon rasta dvije sedmice zaredom, ti su indeksi znatno pali na početku nove sedmice.

Tržište je posljednjih sedmica raslo zahvaljujući nadi ulagača da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) već od decembra usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Većina analitičara očekuje da će Fed ovog mjeseca povećati kamate ‘samo’ 0,5 postotnih bodova, nakon serije povećanja 0,75 bodova.

Međutim, popuštanje inflacionih pritisaka ne ide tako brzo kako su se ulagači nadali.

U petak objavljeni podaci s američkog tržišta rada pokazali su da broj zaposlenih i dalje raste iznad očekivanja te da rastu i plate, što podržava potrošnju, ali i inflacione pritiske.

Objavljeni podaci pokazali su da i dalje znatno rastu aktivnosti u uslužnom sektoru, a da raste i zaposlenost u tom sektoru.

Ti su podaci naveli ulagače na oprez jer su i dalje otvorena ključna pitanja: do kojeg će nivoa Fed povećati kamate – na 4,75 ili pet odsto – i koliko će se dugo zadržati na tim nivoima.

Trenutno se ključne kamate kreću u rasponu od 3,75 do četiri odsto, najvišem nivou od početka 2008. godine.

Pitanje je, takođe, može li američka privreda naredne godine izbjeći recesiju, s obzirom na Fedovo agresivno povećanje kamata u ovoj godini.

I na većini evropskih berzi cijene su dionica pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,15 odsto, na 7.567 bodova, no frankfurtski DAX pao je 0,56 odsto, na 14.447 poena, a pariski CAC 0,67 odsto, na 6.696 bodova.

