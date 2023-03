Otvorili mogućnosti i prostor za projektovanje još boljih rezultata

Budva, (MINA-BUSINESS) – Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera je prošle turističke godine realizovala preko 300 hiljada noćenja, čime je 20 odsto premašila pokazatelje iz 2021, saopšteno je iz tog preduzeća.

To je, kako smatraju, nakon globalne dvogodišnje stagnacije na turističkom tržištu otvorilo nove mogućnosti i prostor za projektovanje još boljih rezultata u ovoj sezoni.

„U prvom kvartalu tekuće godine otvoreni su hoteli Palas i Palas lux u Petrovcu, a krajem marta otvoren je hotel Aleksandar u Budvi“, navodi se u saopštenju.

Mart protiče u znaku MICE aranžmana, i to Evropskog šahovskog prvenstva za žene, a prethodno su realizovani seminari instituta za ekonomiju i pravo iz Srbije i međunarodni seminar Instituta za javno zdravlje.

„Predsezonski period će, prema za sada najavljenim rezervacijama, rezultirati dobrom popunjenošću hotela, uz realizaciju nekoliko masovnijih aranžmana i očekivanje da se ovih dana intenzivira prodaja aranžmana posebno sa tržišta sa kojih se pokreću avio linije od kraja marta i do polovine maja”, navodi se u saopštenju.

Tokom aprila i maja najavljeni su organizovani dolasci grupa iz Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Bugarske, Slovenije, Mađarske i Poljske.

“U okviru redovnih aktivnosti u dijelu kvalitetne pripreme za turističku sezonu, ugovorena je saradnja sa brojnim partnerima Evrope za tekuću turističku godinu, uz kontinuirano prisustvo na svim značajnim međuranodnim sajamskim manifestacijama sa ciljem što je moguće intenzivnije promocije hotelske ponude, u konstantnoj namjeri da se kroz B2B radionice unapređuje saradnja sa postojećim i potencijalno novim poslovnim partnerima”, rekli su iz HG Budvanska rivijera.

U tom dijelu će i ove godine biti zastupljena raznolikost mreže emitivnih tržišta, uz napomenu da se otvaraju i nove emitivne zone, sa kojih su već prošle godine zabilježeni dolasci. Ovo se posebno odnosi na tržišta Egipta i Izraela.

Osim već pomenutih emitivnih tržišta prema ugovorenoj saradnji i najavama dolazaka za ovu sezonu, emitivna struktura će obuhvatiti tržišta Francuske, Češke, Poljske, Njemačke, zemlje Beneluxa uz podrazumijevanu pretpostavku velikog broja dolazaka gostiju iz regiona.

“Prema prvim buking presjecima, kako grupnih tako i individualnih aranžmana projektovani podaci su optimistični sa očekivanjem dobrih rezultata u sezoni od koje se zasigurno očekuje povećanje turističkog obima prometa u odnosu na prošlu godinu“, rekli su iz HG Budvanska rivijera.

U ovom dijelu godine u kompaniji se intenzivno radi na obezbjeđivanju kvalifikovanog kadra za sezonske pozicije, a sve u cilju pružanja visokokvalitetnog servisa i standardizovanja usluge, sa akcentom na domaće tržište rada.

„Kako kompanija već dugi niz godina posluje na principima ISO standarda, turistička ponuda Grupacije Budvanske rivijere je upakovana u okvire kvalitativnih sertifikovanih standarda, koji su prepoznati na svim nivoima poslovanja“, navodi se u saopštenju.

Odgovornim odnosom prema konceptu turističkog proizvoda i ulaganjem u kvalitet sertifikovane ponude, otvorene su nove perspektive razvoja kompanije u svim segmentima poslovanja što se i potvrđuje kroz višegodišnje rezultate rada, ne uzimajući u obzir krizne godine.

„Hotel Aleksandar koji je otvoren krajem marta primio je prve goste sa tržišta Izraela, a tokom aprila će biti otvoreni svi hoteli Grupacije, uz očekivanje da se kako u predsezonskom tako i u postsezonskom periodu realizuju aranžmani koji će direktno uticati na skraćenje sezonalnosti u radu hotelskih objekata i produžiti turističku sezonu sa kvalitetnijim kako fizičkim tako i finansijskim pokazateljima ovogodišnjeg turističkog prometa“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS