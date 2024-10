Otvorene prijave za stipendije Best of South-East u Austriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konkurs za stipendije u programu Najbolji iz jugoistočne Evrope /Best of South-East/, namijenjen studentima sa akreditovanih univerziteta iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Srbije, otvoren je.

Iz Erste banke Podgorica saopšteno je da je stipendija vrijedna do 12 hiljada EUR. Najbolji kandidati moći će da provedu studijsku 2025/2026. godinu u Austriji i obave praksu u nekom od štajerskih preduzeća.

„Program Best of South-East sprovodi Steiermärkische Sparkasse Bank u saradnji sa Univerzitetom u Gracu, Tehničkim univerzitetom i Univerzitetom za rudarstvo, metalurgiju i geologiju. Program, čiji je cilj da studentima omogući usavršavanje i lakši početak profesionalnog puta, u Crnoj Gori se sprovodi uz podršku podgoričke Erste banke“, navodi se u saopštenju.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina, specijalističkih, master ili doktorskih studija prava, ekonomije, tehničkih fakulteta, metalurgije i geologije.

„Uslov je da u trenutku prijave imaju najviše 27 godina, odlično znaju engleski i dobro poznaju njemački jezik, a postigli su visok prosjek ocjena“, dodaje se u saopštenju.

Na prošlogodišnjem konkursu stipendiju Best of South-East osvojio je apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta Donja Gorica (UDG), Vasilije Bojović, koji provodi studijsku godinu 2024/25 na Univerzitetu Karl-Franzens u Gracu.

On je uspješno prošao nekoliko krugova selekcije i finalnu rundu u Austriji u kojoj učestvuju najbolji studenti iz regiona.

„Preporučujem svim studentima da se prijave za Best of South-East stipendiju. Ovo je sjajna prilika da dobijete iskustvo u inostranstvu, da se razvijate kao osoba i uživate u životu u Gracu“, kazao je Bojović, koji je oduševljen i gradom u kojem trenutno studira i Univerzitetom.

On je naveo da je njegov put u Grac stvarno poseban i da je grad savršena mješavina istorije i modernog života.

„Ulice su široke i pune života, i svaki ćošak ima neku svoju priču. Univerzitet je stvarno impresivan. Profesori su stručni i uvjek spremni da pomognu. Atmosfera je vrlo prijateljska, a studenti su iz različitih djelova svijeta, pa je lako steći nova prijateljstva i učiti o različitim kulturama“, naveo je Bojović.

Više detalja o konkursu dostupno je na: https://www.erstebank.me/sr_ME/footer-stanovnistvo/o-banci/program-best-of-south-east

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS