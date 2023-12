Otvorena praznična sezona u Portonovom

Kumbor, (MINA-BUSINESS) – U Portonovom je, paljenjem najveće jelke u Crnoj Gori, i jedne od najvećih u regionu, otvorena praznična sezona.

Direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić, kazala je da su Portonovi i Herceg Novi subotu iskoristili za svečano otvaranje praznične sezone, tako što su upalili najveću jelku u Crnoj Gori, i jednu od najvećih u regionu, sa preko 21 hiljadom sijalica i preko 400 ukrasa koje se nalaze na njoj.

„Ovo je samo jedan dio dekoracije koji se nalazi u Portonovom, a koji će svi posjetioci moći da vide tokom decembra i januara“, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Ona je navela da je svečano paljenje jelke samo uvod u prazničnu sezonu, koja će svoj pik doživjeti od 23. decembra, kada kreće praznični bazar, koji ove godine donosi ne samo kućice, najbolju hranu i napitke, već i 16 dana koncerata i 16 razloga za zabavu.

„Od 23. decembra do 7. januara posjetioci će svake večeri moći da uživaju u nastupima DJ-eva, ali i koncertima nekih od najboljih bendova iz regiona, kao i internacionalno poznatog DJ-a Buraka Jetera. Pored njega, sa nama će biti i Elemental, Ida Prester, Klapa Kaše, Trio Gušt, Mostar Sevdah Reunion, bend Toć i mnogi drugi“, rekla je Husić.

To su, kako je dodala, samo neki od razloga zbog čega pozivaju sve da im se pridruže.

„Ono što je i prošle godine mamilo najveću pažnju je light show, odnosno svjetlosni performans, koji i ove godine organizujemo u jedno malo drugačijem obliku i vjerujem da će biti dovoljno interesantan da, ne samo jednom, već i nekoliko puta, budete sa nama na prazničnom bazaru od 23. decembra do 7. januara“, zaključila je Husić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS