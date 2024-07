Otvorena pošta i na Luštici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pošta 85321 od četvrtka je na raspolaganju korisnicima na lokaciji Luštica Bay Centrale, zgrada 2A1, Novo Naselje Radovići bb.

Radno vrijeme poslovnice je od devet sati do 15 sati i 30 minuta svakog radnog dana i subotom.

Korisnicima su u novootvorenoj pošti na raspolaganju standardne Poštine usluge: slanje razglednica, pisama, paketa, Post Express i EMS pošiljaka, telegrama, luksuznih telegrama sa poklonom, usluge elektronskog transfera novca u zemlji i inostranstvu i brojne druge usluge iz segmenta platnog prometa (uplate, isplate).

U okviru poslovnice na Luštici radi i post shop.

“Kontinuirano širenje mreže poslovnica, koja je u ovom trenutku najveća u zemlji, jedno je od strateških opredjeljenja Pošte Crne Gore. Veliki broj poslovnica na cijeloj teritoriji države poštanske usluge čini lako dostupnim građanima i turistima”, navodi se u saopštenju.

Pošte na primorju, posebno poslovnice u popularnim turističkim mjestima, dobro osmišljenim sadržajima post shop-ova, kroz filatelističke proizvode, monografije, vodiče, razglednice i suvenire, kakko se zaključuje, mogu imati i značajnu promotivnu funkciju.

