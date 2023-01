Otvorena jubilarna 20. Maslinijada

Bar, (MINA-BUSINESS) – Ministar poljoprivrede, šumastva i vodoprivrede, Vladimir Joković, pozvao je sve maslinare da u što većem broju koriste subvencije poljoprivrede i da se sva udruženja udruže u jedno, nacionalno udruženje maslinara.

Joković je danas u Starom Baru otvorio jubilarno 20. izdanje Maslinijade, podsjećajući da se u Crnoj Gori kaže „Maslina je kao majka, a vinova loza kao djevojka“.

„Ako se ne posvetite maslini i ako je ne njegujete, ona će i dalje rađati i darivati vas, dok će vinova loza uvenuti. I zaista je tako. Da ovu čudesnu biljku ostavite i vratite joj se poslije 50 godina, iznova bi davala svoje dragocjene plodove”, rekao je Joković, prenosi Primorski portal.

Kako je kazao, maslina, oduvijek prisutna u našoj istoriji i tradiciji, u nekom trenu možda i zapostavljena, počinje da se vraća na mjesto koje joj je oduvijek pripadalo.

“Raduje me da su posađeni novi zasadi, a revitalizovani stari, te da baš ovdje, u Baru, imamo prvi crnogorski panel za ocjenu maslinovog ulja, kao i da su naša ulja priznata i nagrađena u regionu i svijetu“, naveo je Joković.

Govoreći o Kući maslina, Joković je saopštio da se trenutno radi na iznalaženju najboljeg modela upravljanja tim vrijednim objektom, te da će rješenje, koje će biti u korist svih, biti donijeto vrlo brzo.

Otvaranju Maslinijade prisustvovali su i premijer Dritan Abazović, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari.

Fešta u slavu masline, koja je prvi put održana 2002. godine, vrlo brzo postala je omiljeno mjesto susreta, zbližavanja i pozitivnog nadmetanja, a danas je u prisustvu brojnih maslinara i ljubitelja masline svečano otvoreno njeno jubilarno izdanje.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, kazao je da posljednje dvije godine, kada Maslinijada nije održana, nijesu sputale maslinare da se edukuju, da vrijedno rade na revitalizaciji maslinjaka i da konstantno unapređuju kvalitet proizvodnje maslinovog ulja i proizvoda od masline.

To potvrđuju i nagrade koje barski maslinari dobijaju na međunarodnim takmičenjima, a jedna takva stigla je i sa takmičenja u Njujorku.

„To je potvrda da je prethodnih 20 godina, kroz rad nevladine organizacije Maslinijada, ali i svih udruženja maslinara u našem gradu, maslinarstvo kao kultura doživjela procvat. Zaista se radujem da ova godina, koja je rekordna u dijelu roda i proizvoda koji će biti predstavljeni na štandovima, još jednom potvrđuje da maslinarstvo kao kultura poljoprivrede ima veliku perspektivu i da se ta poruka o perspektivi pronosi kroz cijelu Crnu Goru”, naveo je Raičević.

Ispred Organizacionog odbora manifestacije, Suljo Mustafić čestitao je maslinarima jubilej – 20 godina trajanja.

„Kada smo 2002. godine pokrenuli Maslinijadu, nošeni entuzijazmom, naša ideja je bila da primijenimo nov i moderniji način proizvodnje i vratimo našem Starom Baru onaj sjaj koji mu s pravom pripada. Znali smo da je to neodvojivo – Stari Bar su upravo gradili maslinari i trgovci uljem i maslinama i u svim je vremenima upravo ona bila prijatelj i hranitelj ovdašnjeg čovjeka”, objasnio je Mustafić.

Publika će i sjutra na izložbenim štandovima moći da degustira masline, maslinovo ulje, sir, med, vino, domaće sokove i ostala prepoznatljiva jela barskog podneblja.

Jubilarna Maslinijada održava se u organizaciji nevladinih organizacija Maslinijada i Udruženje maslinara Antivari Stari Bar, pod pokroviteljstvom Opštine Bar i uz podršku resornog Ministarstva i Turističke organizacije Bar.

