Otvorena filijala specijalizovana za korporativne klijente

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka je otvorila novu filijalu u Podgorici, 18. u mreži filijala i ekspozitura i prvu koja je specijalizovana za pružanje usluge korporativnim klijentima.

Filijala se nalazi u ulici Arsenija Boljevića 2A, u poslovnoj zgradi u kojoj je smješteno sjedište Erste banke, a uređena je prema svim standardima savremenog bankarskog poslovanja s korporativnim klijentima.

„Koncept uređenja filijale omogućava maksimalan nivo efikasnosti prilikom obavljanja uobičajenih poslovnih aktivnosti, dok u fokus postavlja personalizovanu finansijsku savjetničku podršku klijentima pravnim licima“, navodi se u saopštenju.

U novoj filijali je klijentima dostupan širok izbor usluga za pravna lica, uključujući podršku poslovnim aktivnostima na domaćem i ino-tržištu, kreditno-garantno poslovanje, projektno finansiranje, finansijski lizing, upravljanje gotovinom i likvidnošću, investiciono savjetovanje, kastodi i poslove osiguranja.

Direktor Sektora privrede u Erste banci, Danilo Begović, kazao je da koncepcijom i organizacijom filijale i rada zaposlenih promovišu novi nivo kvaliteta usluge za pravna lica, na principu “sve na jednom mjestu”.

„Naš je cilj da klijenti u novoj filijali dobiju još efikasniju uslugu i da, zahvaljujući partnerskom pristupu i adekvatnom savjetu savjetnika specijalizovanih za mikro, mala i srednja preduzeća, pronađu optimalna poslovna rješenja koja će omogućiti zdrav i održiv rast i razvoj njihovog biznisa“, naveo je Begović.

Udoban i funkcionalan prostor površine 180 kvadratnih metara svojim dizajnom ne podsjeća na konvencionalne filijale, a za opremanje su korišćeni dominantno prirodni materijali.

Filijala je otvorena za klijente od ponedjeljka do petka od osam sati do 15 sati i 30 minuta, dok je samouslužna zona sa bankomatom i dnevno-noćnim trezorom dostupna 24/7.

