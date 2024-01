Otvoren Swissôtel Resort Kolašin

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Kolašin dobili su prvi hotel na ski-stazama, Swissôtel Resort Kolašin, u okviru planinskog rizorta Kolašin Valleys na planini Bjelasica.

Swissôtel Resort Kolašin otvorio je vrata gostima u prvim danima ove godine kao elegantan spoj luksuza i prirode i ultimativna destinacija za ljubitelje prirode, skijanja i vrhunskog ugostiteljstva.

“Otvaranjem ovog hotela, investitor – Ski resort Kolašin 1450, ponovo je pomjerio granice crnogorskog turizma”, navodi se u saopštenju.

Smješten u alpskom ambijentu planine Bjelasica na 12 kilometara od centra Kolašina, hotel je dio planinskog rizorta Kolašin Valleys, koji obuhvata dva ski-sela na području dva vrhunska skijališta u zemlji – Kolašin 1450 i Kolašin 1600.

Oba ski-centra nude kombinovanu stazu dužine 45 kilometara i u narednoj deceniji bi trebalo da budu dio ekspanzivne mreže međusobno povezanih skijaških staza dužine 141 kilometar.

Okružen gustom šumom četinara na padinama ski-sela K16 Peak, hotel nudi 116 smještajnih jedinica sa direktnim pristupom ski-stazi Kolašin 1600, usluge skijašnice, dva restorana, bar sa kaminom, cigar-bar i shopping prostor globalnih ski-brendova.

Ovdje gosti mogu iz svojih udobnih soba i apartmana nesmetano da pređu na ski-staze, ili da sa svojih balkona uživaju u pogledu na padine i obližnje planinske vrhove.

PR & marketing savjetnica Kolašin Valleys, Dragana Bećirović, kazala je da oživljavaju izuzetan alpski ambijent uz izvanredan tim koji tradicionalnu gostoljubivost ovih prostora podiže na novi nivo, kreirajući personalizovano iskustvo za svakog gosta.

“Uvjereni smo da će Swissôtel Resort Kolašin oduševiti goste iz bliže i dalje okoline i postati njihovo omiljeno planinsko utočište u sezoni skijanja, a još više tokom ljeta”, saopštila je Bećirović.

Prvi planinski hotel Swissôtel brenda na Balkanu predstavlja omaž ljepoti prirodnog okruženja. Nebrušeni kamen i patinirano drvo su glavni elementi cjelokupnog dizajna.

Spoj rustičnog šarma i moderne udobnosti u enterijerima je upotpunjen repariranim tradicionalnim ćilimima i starim fotografijama sa skijaškim motovima koji odaju počast tradiciji zimskih sportova na ovom području. Iza svakih vrata, rafinirani dizajn ambijenta u drvetu od plafona do poda goste uvodi u atmosferu planinske kolibe luksuzne udobnosti.

Kao hotel na najvišem nadmorskom položaju u zemlji, Swissôtel Resort Kolašin obećava neuporedivo iskustvo tokom cijele godine.

Gosti mogu da se otisnu u avanture na otvorenom istražujući ljepote Bjelasice ili Nacionalni park Biogradska gora pod zaštitom UNESCO-a, koji se može pohvaliti jednom od poslednjih prašuma u Evropi.

Dok zimski užici uključuju skijanje, snoubord, zimski rafting, nordijsko skijanje, pešačenje na krpljama i vožnju motornim sankama, ljeto je savršeno za planinarenje, brdski biciklizam, rafting, pecanje, vožnju kajakom, jahanje, safari na kvadovima, speleologiju, botaničke ture ili jednostavno opuštanje na planinskom suncu.

Kolašin uživa besprijekornu povezanost sa crnogorskom jadranskom obalom, susjednim državama i širim regionom. Mreža auto-puteva koji se brzo razvijaju omogućavaju izuzetnu pristupačnost.

Novoizgrađeni auto-put koji povezuje Kolašin sa Podgoricom, povećava udobnost putovanja, a blizina međunarodnog aerodroma Podgorica, udaljenog samo 40 minuta vožnje auto-putem, osigurava pristup glavnim evropskim destinacijama.

Swissôtel Hotels & Resorts, osnovan 1980. godine, predstavlja istinsko švajcarsko gostoprimstvo kombinovano sa inteligentnim dizajnom i lokalnim šarmom destinacije.

Kao vrhunski brend posvećen održivosti i društvenoj odgovornosti, Swissôtel podržava vodeće standarde u industriji. Njegov globalni portfolio uključuje vodeće objekte kao što su Swissôtel The Bosphorus u Istanbulu, Swissôtel The Stamford u Singapuru i Swissôtel Sidnei, nudeći gostima neuporedivo iskustvo u srcu vrhunskih destinacija širom svijeta.

