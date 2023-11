Otvoren konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za privredu Opštine Tivat raspisao je konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta te lokalne samouprave opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu.

Mogućnost da dostave svoj biznis plan i učestvuju na konkursu za dobijanje nepovratnih finansijskih sredstava imaju žene preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa sa prebivalištem, odnosno sjedištem firme u Tivtu.

Linija podrške iznosi 40 hiljada EUR, a maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od 30 odsto od ukupnog iznosa predviđenog budžetom.

Sekretar za privredu, Vedran Božinović, rekao je da je linija podrške ženskom biznisu ove godine za deset hiljada EUR veća u odnosu na prošlu.

„Prošle smo godine ovim sredstvima podržali šest ženskih biznisa i zabilježili rekordno veliki broj prijava. Nadamo se da će i ove godine sredstva podrške stići u ruke dama koje imaju održivu, originalnu ideju, koja korespondira sa strateškim smjerovima razvoja Opštine iz oblasti poljoprivrede, razvoja ruralnih područja, turizma, zanatstva, očuvanja kulturne baštine, sporta, održivog razvoja“, naveo je Božinović.

Konkurs je otvoren do 2. decembra, a više detalja može se naći na linku https://opstinativat.me/javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-iz-budzeta-opstine-tivat-opredijeljenih-za-podrsku-zenskom-preduzetnistvu-2/

Opština Tivat je, u sklopu aktivnosti podrške ženskom preduzetništvu, izradila i tri kratka promotvna filma, sa ciljem predstavljanja tri uspješna ženska biznisa koji su se razvili uz pomoć sredstava dobijenih na ovom konkursu.

U njima su predstavljene tri preduzetnice iz Tivta i to vlasnica poslastičarske radionice Tortica Sweetland, Marina Ristanović, vlasnica veterinarske ambulante Adria vet Jelena Bogović i vlasnica servisa za uslužno pranje i peglanje Shine M&D, Stanka Bojić.

Prvi od tri promotivna filma može se pogledati na linku https://youtu.be/dLFsJ8-Zg2k

