Otvoren Biznis info centar u Tivtu uz podršku Norveške

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Biznis info centar u Tivtu, čije osnivanje je podržala Norveška kroz projekat Norveška za vas – Crna Gora, danas je svečano otvoren.

Ova opštinska jedinica obezbijediće efikasnu, fleksibilnu i proaktivnu podršku preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) i onima koji žele da počnu poslovanje, kroz pružanje informacija i savjetodavne podrške, što će doprinijeti većem zapošljavanju, unapređenju poslovnog ambijenta i ekonomskom razvoju Tivta.

Državni sekretar za ekonomiju Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Armend Milla, kazao je da će Ministarstvo biti pouzdan partner u budućem radu Biznis info centra i podsticanju daljeg razvoja preduzetništva na teritoriji opštine.

“Tendencija rasta poslovnih subjekata u Crnoj Gori evidentna je iz godine u godinu, gdje se prema podacima Monstata opština Tivat nalazi na 6. mjestu po broju aktivnih poslovnih subjekata, čime se stvara neophodnost unapređenja i razvijanja nove preduzetničke infrastrukture kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou”, rekao je Milla.

On je naveo da će budući rad Centra kroz pružanje savjetodavnih usluga, promociju programa podrške i organizaciju preduzetničkih ciklusa edukacije za različite ciljne grupe, predstavljati odličan model za povezivanje javnog, lokalnog i privatnog sektora i poslužiti kao primjer drugim opštinama za jačanje saradnje sa privatnim sektorom.

Biznis info centar biće jedinstvena tačka protoka svih informacija koje se odnose na podršku razvoju malog biznisa, i spona između poslovnih i privrednih subjekata i uključenih strana za unapređenje poslovnog ambijenta – nacionalnih institucija, agencija, lokalnih organizacija, međunarodnih partnera, fondova, i drugih aktera.

Predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović, kazao je da je ideja osnivanja Biznis info centra u skladu sa agendom razvoja Tivta i naporima u otvaranju novih radnih mjesta.

“To će doprinijeti i stvaranju novog poslovnog ambijenta u našoj opštini. Već postoji značajno interesovanje za korišćenje Biznis info centra, a opština Tivat nastaviće da ga podržava”, rekao je Komnenović.

BIC će biti podrška ostatku lokalne administracije, ali i ostalima, prije svega privrednim subjektima i zainteresovanim stranama u Tivtu, u pružanju informacija koje se odnose na pripremu i realizaciju konkretnih projekata i prijedloga projekata.

Kroz obezbijeđivanje uslova ili informacija u vezi sa potrebne obuke, treninge i jedan vid konsultantskih usluga zainteresovanim stranama u oblastima upravljanja projektima, turizma, kulture, ruralnog razvoja, zelenih tehnologija, inovativnog i održivog ekonomskog razvoja, novoformirana jedinica doprinosiće razvoju projekata koji doprinose unapređenju lokalnog poslovnog i društvenog ambijenta.

Menadžer projekta Norveška za vas – Crna Gora, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Crnoj Gori, Armen Čekić, kazao je da je koncipiranje ideje uspostavljanja četiri Biznis info centra proistekla iz Analize potreba za jačom podrškom razvoju malog biznisa na nivou opština, koja je takođe sprovedena u okviru tog projekta.

“Procjena kapaciteta i spremnosti pojedinačnih opština da realizuju ovakav jedan model, sprovedena je u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i lokalnim samoupravama u toku februara i marta na osnovu unaprijed definisanih kriterijuma”, rekao je Čekić.

Norveška je finansirala osnivanje BIC Tivat sa 12,27 hiljada EUR, dok je opština Tivat obezbijedila prostorije i finansirala njihovu rekonstrukciju sa preko 30 hiljada EUR, kako bi se cijeli prostor budućeg BIC priveo namjeni. Osim ovog, kroz projekat Norveška za vas – Crna Gora podržano je osnivanje i biznis info centara u Kolašinu, Žabljaku i Danilovgradu, kroz razvoj programa rada i akcionog plana, i nabavku namještaja i opreme.

Projekat Norveška za vas – Crna Gora, koji Norveška finansira sa ukupno 2,4 miliona EUR, ima za cilj da doprinese ujednačenom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore.

