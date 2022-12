Otplata solarnih elektrana tek od 1. aprila naredne godine

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Otplata solarnih elektrana počeće 1. aprila naredne godine, saopšteno je iz kompanije EPCG Solar gradnja.

“Potrošačima faktura za otplatu solarne elektrane još nije isporučena, a tek nakon isporučene fakture – 1. aprila naredne godine, aktivira se garantni rok”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su kazali da se projekat masovne ugradnje solarnih panela Solari 3000+ od 30 megavata (MW) realizuje predviđenom dinamikom, a ubrzo kreće i Solari 5000+ od 70 MW.

“Kada se sprovedu projekti Solari 3000+ i 5000+ to će biti instalisanih 100 MW solarnih elektrana, koje će proizvoditi na godišnjem nivou 160 gigavat sati (GWh) struje. To je vrijednost koja se mjeri desetinama miliona EUR prihoda godišnje, koji će višestruko premašivati godišnje rashode“, navodi se u saopštenju.

Samim tim, kako su naveli iz EPCG Solar gradnje, jasno je da se ne može na mjesečnom nivou ocjenjivati vrijednost projekta i odnos prihoda i rashoda, jer će se benefiti osjetiti tek za godinu, pa nadalje.

“Kapitalni projekti Crne Gore, kao što je ovaj, zahtijevaju vrijeme, rad i posvećenost i svi sastavni dijelovi EPCG grupe rade zajedno kako bi se što efikasnije unapređivao ovaj za Crnu Goru veliki poduhvat – sprovodimo energetsku tranziciju prvi put poslije 40 godina“, dodali su iz kompanije.

Procedure za puštanje u rad sistema kod korisnika kojima su ugrađene solarne elektrane sada su u završnoj fazi.

Veliki broj korisnika ima problem sa uzemljenjem što iziskuje dodatne radove na objektu.

Po završetku montaže fotonaponskog sistema, EPCG korisnicima odobrava ATEST – stručni nalaz o ispravnosti izvedenih elektro-instalacija fotonaponskog sistema, nakon čega EPCG šalje zahtjev za priključenje potrošača Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS).

„Kako bismo ubrzali procese priključenja, naše službe ubrzano rade na dokumentaciji i izvještajima za ATEST“, dodaje se u saopštenju.

Iz EPCG Solar gradnje su kazali da očekuju da će u narednim godinama doći do svih građana, jer su potencijali ovog izvora energije u Crnoj Gori ogromni, bez obzira na regiju. Ponovićemo da su benefiti za korisnike višestruki – rata otplate je jednaka prosječnom računu za struju i nakon otplate električna energija za korisnika postaje besplatna“, objasnili su iz kompanije.

Osnivanje EPCG Solar gradnje je, prema riječima njenih predstavnika, revolucionarni potez u energetskoj tranziciji koju sprovodi EPCG.

Projekti masovne ugradnje solarnih panela se, kako tvrde, isplate, kako za građane i privredu, tako i za samu EPCG, koja takvom politikom stvara još uspješnije državno preduzeća važno za funkcionisanje cjelokupnog društva.

