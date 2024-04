OTP Grupa platinum partner ESG Adria Samita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – OTP Grupa je, kao platinum sponzor, drugu godinu zaredom podržala održavanje ESG Adria Samita, vodeće konferencije o održivosti u Adria regionu, u cilju podizanja svijesti o ključnim pitanjima održivosti i identifikacije najboljih praksi u regionu.

OTP Grupa će se, kako je saopšteno, pridružiti nizu istaknutih lidera iz poslovnog, javnog sektora, međunarodnih organizacija, te stručnjaka za održivost s ciljem podizanja svijesti o ključnim pitanjima održivosti i identifikacije najboljih praksi u regionu.

Događaj je posvećen unapređenju primjene standarda za zaštitu okoline, društva i unapređenje korporativnog upravljanja (ESG standarde).

Izvršni direktor Direktorata Zelenog programa OTP Banke iz Mađarske, Gergely Pokos, naveo je da je OTP Grupa ponosna što ima priliku da bude partner tog Samita već drugu godinu zaredom.

“Postoje jasna očekivanja od banaka da budu motori održive tranzicije. Održivost je u samom vrhu prioriteta OTP Grupe, sa ciljem da se izbjegnu negativni uticaji na životnu sredinu i društvo, i iskoriste potencijali za unapređenje poslovanja“, kazao je Pokos.

Svoje prioritete u oblasti održivosti OTP Grupa, kako je naveo, identifikuje u skladu sa globalnim izazovima i trendovima, kao i sa očekivanjima zainteresovanih.

„Identifikovani prioriteti uključuju fokus na proizvode koji imaju pozitivan ekološki i društveni uticaj, kao i finansijsku edukaciju”, rekao je Pokos.

On je dodao da upravo iz tog razloga, a u skladu sa Zelenim planom Evropske unije, OTP Grupa definisala stubove ESG strategije sa ciljem da postane regionalni lider u finansiranju postepenog prelaska na nisko-ugljeničnu ekonomiju.

„Grupa je i potpisala Principe za odgovorno bankarstvo Ujedinjenih nacija, što je jedinstveni okvir za održivo poslovanje ovog sektora, razvijen kroz partnerstvo između banaka širom svijeta i Programa za finansijsku inicijativu u oblasti životne sredine Ujedinjenih nacija. Time smo se pridružili najvećoj svjetskoj bankarskoj zajednici fokusiranoj na održivo finansiranje”, naveo je Pókos.

CRO i član Izvršnog odbora OTP banke Srbija, Balszs Balogh, naveo je da snažno vjeruju da su među liderima odgovornog i transparentnog poslovanja, imajući u vidu da OTP banka svoje ESG indikatore godišnje objavljuje u izvještaju o održivosti u vidu nefinansijskog izvještavanja u potpunosti u skladu sa međunarodno priznatim standardima Globalne inicijative za izvještavanje (GRI).

„Vodeći se našom ambicijom održivog finansiranja u skladu sa regulatornim okruženjem, integrisali smo ekološke i socijalne aspekte u naše procese donošenja odluka o finansiranju, gdje su od najveće važnosti upravo vrijednosti koje se odnose na zaštitu ljudskih prava i promovisanje održivog razvoja“, rekao je Balogh.

Prema njegovim riječima, pored brojnih nagrada matične OTP Grupe, ponosan je što je Euromoney prepoznao OTP banku kao ESG lidera u Srbiji u 2023.

OTP Grupa je u Crnoj Gori prisutna kroz poslovanje CKB-a, najveće banke na tržištu. Osim predstavnika OTP Grupe i CKB, učešće na samitu potvrdile su i podružnice Srbije odnosno OTP banka Srbija i Albanije odnosno OTP banka Albanije.

Podružnice banaka takođe su razvile svoje ESG strategije, postavljajući svoje lokalne ciljeve u skladu s ciljevima matične banke. Strategije obuhvataju postavljanje potrebnih organizacijskih okvira, integrisanje ESG faktora u upravljanje rizicima, iskorišćavanje prilika za razvoj zelenog poslovanja i smanjenje negativnog ekološkog uticaja operacija.

Tokom prošle godine, OTP Grupa proširila je i produbila ESG aktivnosti u razvoju poslovanja i upravljanju rizicima na svim članicama Grupe.

Izvršna direktorica Sustineri Partners i osnivačica ESG Adria Samita, Biljana Braithwaite, navela je da OTP Grupa pokazuje kako odgovornost prema društvu i okolini može biti dobar preduslov održivog i stabilnog rasta.

“Sve veća posvećenost održivosti posebno je istaknuta u bankarskom sektoru, a OTP Grupa lider je na tom putu, i ponosni smo što su sa nama već drugu godinu zaredom”, dodala je Braithwaite.

ESG Adria Samit održaće se od sjutra do petka u Tivtu, pod sloganom Djeluj sada za održivo sjutra, i okupiće preko 450 učesnika iz regiona i šire. Ovaj događaj organizuju Sustineri Partners i Porto Montenegro, u partnerstvu s Vladom Crne Gore i pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore.

