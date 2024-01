Otkup meda dostigao pet tona

Danilovgrad, (MINA-BUSINESS) – Centar za razvoj pčelarstva Kuća meda, zajednički projekat Ministarstva poljoprivrede i Saveza pčelarskih organizacija, godišnje otkupi oko pet tona meda, preradi 20 tona pčelinjeg voska, proizvodi prihranu za pčele, dok distribuciju svog Crnogorskog meda obavlja preko dva trgovačka lanca.

Direktor Centara za razvoj pčelarstva Kuća meda, Vladimir Radulović, kazao je Vijestima da je ta državna firma 2022. godinu završila sa dobiti od gotovo šest hiljada EUR, te da očekuju dobit i na kraju prošle godine.

Kuća meda u Danilovgradu otvorena je 2016. godine, a Vlada je u izgradnju uložila oko pola miliona EUR. Služi za proizvodnju hrane za pčele, preradu sirovog pčelinjeg voska, otkup i pakovanje meda, prodaju opreme za pčelare i razvoj te privredne grane.

Radulović je kazao da su prošle godine med otkupili od 15 pčelara, po cijeni od devet EUR po kilogramu.

On je dodao da otkup organizuju isključivo od crnogorskih pčelara koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, te da u ponudi imaju hranu za pčele, otkupljeni Crnogorski med, pčelarsku opremu, košnice, okvire.

“Med otkupljujemo u okviru javnih poziva koje objavljujemo preko naše viber grupe. Godišnje otkupimo oko pet tona”, naglasio je Radulović.

Radulović je objasnio da proizvode invertni sirup i pogače (hrana za pčele), prerađuju sirovi pčelinji vosak, prodaju proizvode od meda.

On je dodao da godišnje prerade gotovo 20 tona voska, po cijeni euro za kilogram, od čega 50 odsto subvencioniše resorno Ministarstvo, a ostatak pčelari.

Radulović je istakao i da su na početku imali i dostavu na teritoriji države, ali su zbog malog broja porudžbina i velikih troškova tu uslugu ugasili, pa se sada oslanjaju na prodaju u Kući meda i distribuciju putem velikih trgovačkih lanaca.

On je naglasio da 70 odsto distribuiraju preko kompanije Voli, a ostatak preko tgovačkog lanca Aroma.

Prema podacima o poslovanju za 2022. godinu, koje je dostavio Radulović, rod meda je bio slabiji pa je i ponuda Kuće meda bila mala.

Radulović je precizirao da su ipak ostvarili neto plus na kraju te godine, u iznosu od 5,87 hiljada EUR.

“Savez pčelara trenutno ima oko 2,5 hiljada članova, što je značajno uvećanje u odnosu na prije deset godina kada ih je bilo hiljadu”, kazao je Radulović.

On je naglasio da je pčelarstvo vjerovatno najviše rastuća grana poljoprivrede.

“Prije deset godina smo imali oko 40 hiljada košnica, a sada imamo oko 80 hiljada”, dodao je Radulović.

