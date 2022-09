Otkloniti prijetnje za likvidnost Uniprom KAP-a i cijele privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Privredne komore (PKCG) saopštili su da se nadaju da će se, nakon današnjeg sastanka u Ministarstvu finansija o aktuelnom problemu povraćaja sredstava po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV) kompaniji Uniprom, proizvodnja u Kombinatu aluminijuma (KAP) nastaviti.

Na sastanku održanom u Ministarstvu finansija, na inicijativu PKCG o aktuelnom problemu povraćaja sredstava po osnovu PDV-a kompaniji Uniprom, kojem su prisustvovali ministar finansija Aleksandar Damjanović, izvršni direktor kompanije Alind Nebojša Dožić i predsjednica PKCG Nina Drakić, još jednom je saopšten stav o važnosti poštovanja svih zakonom predviđenih procedura i rokova.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, kazala da Komora očekuje da u narednom periodu svi državni organi ovom i drugim pitanjima važnim za privredu posvete dužnu pažnju, kako bi se izbjeglo ugrožavanje likvidnosti privrede.

Ona je iskazala zadovoljstvo zbog Damjanovićevog pokazanog razumijevanja kompleksnosti problema, kao i spremnosti da pomogne u njegovom rješavanju.

Sa tim stavom, koji je Drakić iznijela na sastanku, saglasili su se svi učesnici.

„Uzimajući u obzir značaj kompanije Uniprom u sistemu nacionalne ekonomije, naglašavajući i njen izvozni potencijal, izražavamo nadu da će se nakon današnjeg sastanka proizvodnja u KAP-u nastaviti“, saopšteno je iz Komore.

Iz PKCG su rekli da je aktuelni izazovni ekonomski trenutak, uzrokovan faktorima različite prirode, dodatno naglasio neophodnost potrebe za diversifikacijom strukture nacionalne ekonomije, u pravcu jačanja proizvodnih djelatnosti.

“Uprkos tome, danas nažalost svjedočimo ozbiljnim problemima u funkcionisanju već postojećih proizvodnih sistema, glavnih nosilaca promjene privredne strukture, te opasnosti od stvaranja ambijenta koji ne obećava nove investicije”, navodi se u saopštenju.

Kao i više puta do sada, a u cilju snaženja crnogorske privrede i neophodnog povećanja izvoza, koji je preduslov smanjenu spoljnotrgovinskog deficita, Privredna komora apeluje na sve državne organe da, poštovanjem zakonom utvrđenih procedura i rokova učini sve da se biznis barijere uklone ili svedu na minimum.

„Ovakav stav Komora iskazuje u kontinuitetu inicijativama i različitim dokumentima koja upućuje Vladi na razmatranje, prije svega kroz rad Savjeta za konkurentnost. Smatramo da jedino neselektivnim i maksimalno efikasnim aktivnostima, u skladu sa propisima, može se doprinijeti daljem jačanju privrede i dati novi podsticaj potencijalnim investitorima za ulaganje u Crnu Goru“, rekli su iz Komore.

