Otašević: Svi benefiti rada u Telekomu ostaju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Informacije koje su na protestu radnika Telekoma saopštili predstavnici sindikata kompanije i Unije slobodnih sindikata, Željko Burić i Srđa Keković, netačne su i neutemeljene, a svi benefiti za zaposlene će i dalje važiti, saopštio je PR preduzeća, Matija Otašević.

“Koliko su neutemeljeni zahtjevi koje Burić i Keković već dva mjeseca postavljaju pred Crnogorski Telekom, najbolje se vidi na primjeru zahtijevanog povećanja zarada”, rekao je Otašević, prenosi PR centar.

On je objasnio da bi povećanje zarade od najmanje 30 odsto značilo da kompanija odlazi u minus i da tu razliku mora da nadoknadi povećavajući cijene usluga 30 odsto, što neće uraditi.

Otašević je podsjetio da najmanja mjesečna zarada, koja je isplaćena prošle godine za rad sa srednjom stručnom spremom, iznosi 850 EUR.

“Nije tačan navod Burića da zarade nijesu povećavane od 2008. godine, jer je godinu kasnije najmanja mjesečna isplaćena zarada za rad sa srednjom stručnom spremom, iznosila 490 EUR”, kazao je Otašević.

On je dodao da je i 2009. i prošle godine najniža zarada u Telekomu veća od prosječne plate u Crnoj Gori.

Prema riječima Otaševića, sadašnja prosječna zarada u Telekomu je oko 1,3 hiljade EUR, a zbog dobrih ostvarenih rezultata tokom prošle godine kompanija je obezbijedila i novčanu nagradu za sve zaposlene.

“Takođe, zahvaljujući dobrim rezultatima, obezbijeđeno je povećanje plate od šest odsto u prosjeku, od 1. januara tekuće godine. Moram da napomenem da kompanija sve svoje plate i druge benefite za zaposlene finansira isključivo iz svog poslovanja, prihoda i dobrih rezultata”, saopštio je Otašević.

On je dodao da osim zdravstvenog osiguranja, koje zaposleni imaju s osiguranim iznosom od 1,5 hiljada EUR limita godišnje u privatnim zdravstvenim ustanovama, Telekom je obezbijedio i nastavak subvencionisanja rekreacije odnosno teretana za zaposlene.

“Takođe, kompanija finansira dio ljetovanja i zimovanja, zdravstvenu zaštitu za djecu zaposlenih, a u sklopu benefita imamo i zimnicu koja će ostati u kolektivnom ugovoru u formi bonusa za dobre rezultate”, rekao je Otašević.

On je podsjetio da je kompanija obezbijedila 200 hiljada EUR za ostvarivanje dobrih rezultata u tekućoj godini, uz povećanje budžeta za bonuse za 150 odsto, odnosno dodatnih 300 hiljada EUR, u slučaju ostvarenja ambicioznih kompanijskih ciljeva i individualnih ciljeva zaposlenih.

“Dakle tvrdnje čelnika Sindikata Telekoma i USSCG da kompanija pokušava da ukine kolektivni ugovor “padaju u vodu”, budući da sve stavke kolektivnog ugovora ostaju u aneksu, koji je spreman za potpisivanje”, rekao je Otašević i poručio da kompanija neće pristati na argumente sile i ucjene.

On je poručio da se socijalni dijalog može voditi samo argumentima zasnovanim na finansijskom poslovanju, rezultitima kompanije i idejama kako da se ti rezultati unaprijede.

Otašević je rekao da ono što iznenađuje jeste i poziv USSCG građanima da bojkotuju usluge Telekoma, jer upravo od tih usluga i servisa zaposleni kompanije primaju plate i žive od toga.

On je podsjetio i da su inspektori Agencije za inspekcijske poslove dva puta utvrdili da Telekom nije od početka štrajka zaposlio nove osobe koje će zamjenjivati učesnike u štrajku.

“Kompanija je od početka štrajka, svima koji u njemu učestvuju, u skladu sa svim relevantnim zakonima i Ustavom obezbijedila uslove da to pravo koriste”, naveo je Otašević.

On je dodao i da je Osnovni sud u Podgorici odbio zahtjev Sindikata Telekoma da se zabrani zaposlenima preko partnerskih kompanija da nastave da obavljaju poslove koje su obavljali i prije štrajka.

Otašević je ponovio da je Telekom svim zaposlenima, uprkos isteku važećeg aneksa Kolektivnog ugovora, garantovao nastavak benefita do potpisivanja novog aneksa, a garancijama su obuhvaćeni benefiti u trajanju tri godine vrijedni 3,1 milion EUR.

“Imajući sve to u vidu, kao i činjenicu da u protekle četiri godine samo jedan odsto zaposlenih dobrovoljno odlazi iz kompanije, dovoljno govori o tome da je Telekom i danas, kao i prethodnih deceniju i po, jedan od najboljih poslodavaca u Crnoj Gori i u svojoj industriji. Nadam se da ćemo to uspjeti da zadržimo u daljem radu”, zaključio je Otašević.

