Ostaju posvećeni razvoju potencijala za saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska ostaju posvećene razvoju potencijala za saradnju u različitim oblastima, ocijenili su sekretarka Ministarstva finansija i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević i ambasador Turske u Podgorici, Baris Kalkavan.

Tokom susreta koji je uslijedio nakon nedavne uspješne posjete delegacije Crne Gore, predvođene Raičević Turskoj, danas su, u Podgorici, nastavljeni razgovori o mogućnostima intenziviranja saradnje dvije zemlje, sa akcentom na razmjeni iskustava u korišćenju i upravljanju EU-IPA sredstvima, koja je inicirana u julu u Ankari.

Tokom otvorenog i konstruktivnog sastanka, Kalkavan upoznao je Raičević sa prioritetima rada novoformirane Turske privredne komore u Crnoj Gori (TurkCham) čiji će fokus, kako je kazao, biti oblasti zdravstva, poljoprivrede i edukacije, a u okviru koje je, između ostalog, planirana izgradnja obrazovnih ustanova, kao i održavanje redovnih treninga upravo za oblasti IPA strukture.

Kalkavan je informisao i o namjeri da se u Crnoj Gori organizuje sastanak kredibilnih predstavnika turskih malih i srednjih preduzeća, prenoseći veliko interesovanje tamošnje poslovne zajednice za ulaganje u Crnu Goru, naročito u sjeverni region i to ne samo u turizam, već kako je istakao, i u poljoprivredu, prehrambenu i tekstilnu industriju i medicinu.

Raičević je zahvalila na konkretnim idejama i otvorenosti za saradnju, izrazivši punu spremnost Ministarstva finansija da se, u partnerskom duhu, organizuje predstojeći forum na kojem će se predstavnici poslovnog svijeta Turske bliže upoznati sa potencijalima Crne Gore.

Ona je takođe izrazila zadovoljstvo povodom namjere o uspostavljanju redovne saradnje u oblastima upravljanja EU sredstvima, korišćenja IPA fondova i ostalim zajedničkim izazovijma sa kojima se susreću zemlje u pregovaračkom procesu sa EU.

Današnjem sastanku u Ministarstvu finasnija, prisustvovali su i trgovinski savjetnik ambasade Erdal Karaomeroglu, prvi sekretar ambasade Ozan Akin, generalna direktorica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Jelena Davidović, generalna direktorica Direktorata za upravljačku strukturu Anja Amidžić i načelnik Direkcije za nadgledanje sistema u tom Direktoratu Velibor Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS