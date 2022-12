Osnažiti institut vansudskog rješavanja potrošačkih sporova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima dobar normativni okvir kada je zaštita potrošača u pitanju, ali je neophodno uraditi više kako bi se osnažio institut vansudskog rješavanja potrošačkih sporova, ocijenjeno je na nacionalnoj konferenciji u Podgorici.

Nacionalna konferencija je održana u okviru projekta Tvoje pravo je zagarantovano! Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor.

Projektni koordinator Centra za zaštitu potrošača (CEZAP), Željko Tomović, saopštio je da je Crna Gora zakonski predvidjela arbitražu i taj pravni institut još 2008. godine, i prije nego što je on zaživio u mnogim zemljama Evropske unije (EU), ali je do danas ostao relativno nepoznat, kako potrošačima, tako i trgovcima.

Tomović je, kako je saopšteno iz CEZAP-a, dodao da je projekat motivisan vraćanjem u fokus vansudskog načina rješavanja sporova, jer bi skratio procedure i rasteretio inspekcijske organe i sudove.

Regionalni ekspert za prava potrošača, Zvezdan Čađenović, je u uporednoj analizi EU i domaće legislative istakao sličnosti i razlike i naglasio da je medijacija podjednako dobra za sva strane u sporu.

On smatra da trgovci ne bi trebalo da od nje bježe, jer je u pitanju samoregulacija koja vodi boljoj konkurentnosti i širenju tržišta.

“U mnogim zemljama Evrope dobrovoljno prihvatanje medijacije privrednih subjekata stvara i dobar imidž o njima”, rekao je Čađenović i dodao da se u suprotnom mogu naći na takozvanim “crnim potrošačkim listama”, što im svakako nije u interesu.

Advokat Miloš Vukčević je naveo da je potrošač obeshrabren da potraži pravo na sudu, jer ovakvi sporovi traju i po nekoliko godina, i to, kako je rekao, ako ne dođe do promjene sudije i pod uslovom da sudija ne ode na drugo radno mjesto, ili ne napreduje.

Advokati nerado preuzimaju takve predmete, a troškovi suđenja nerijetko prevaziđu iznose oko kojih se sporovi vode.

Na konferenciji je ocijenjeno da se u Crnoj Gori građani i dalje rijetko odlučuju na arbitražu. Tokom ove godine podnijete su samo dvije tužbe, a prošle godine svega tri.

Razlozi za neodlučnost su nedovoljna informisanost i neobaviještenost građana.

Direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jasna Vujović, smatra da je legislativa Crne Gore u potpunosti usaglašena sa evropskom.

Ona je dodala da su Akcionim planom za 2023. godinu predviđene posebne aktivnosti na promovisanju vansudske zaštite, uključujući i obuke za arbitre.

Budući da je riječ o direktivi minimalne harmonizacije, na konferenciji je zaključeno da postoji prostor da se ovaj sistem zaštite prava potrošača prilagodi potrebama crnogorskog tržišta i uočenim nedostacima u primjeni, uključujući i predlog o obavezujućem učešću trgovaca u ovim postupcima.

Projekat je finansijski podržan od Evropske komisije (EK), a posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

