Organizuju okrugle stolove o Nacrtu zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva organizovaće naredne sedmice u Podgorici tri okrugla stola o Nacrtu zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora.

Okrugli sto će u ponedjeljak biti organizovan za energetske subjekte i nezavisnog regulatora, u utorak za privredne subjekte, organe, organizacije i udruženja, a u srijedu za nevladine organizacije i zainteresovanu javnost.

Svi okrugli stolovi će se održati u staroj zgradi Vlade u periodu od deset do 14 sati.

“U cilju transparentnosti postupka izrade Nacrta zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, Ministarstvo organizuje okrugle stolove kako bi sva zainteresovana javnost uzela učešća u izradi ovog važnog dokumenta u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i kako bi što veći broj zainteresovanih organa, organizacija, udruženja i pojedinca dalo svoj doprinos unaprjeđenju kvaliteta teksta”, saopštili su iz Ministarstva.

Obaveza Crne Gore je da, kao članica Energetske zajednice (EZ) i kandidat za članstvo u EU, implementira propise Unije i iz oblasti energetike.

Ministarstvo će, kako je najavljeno, pored okruglih stolova istovremeno omogućiti svim zainteresovanim da do 16. februara dostave primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora.

“Odlukom EZ je utvrđena obaveza da do 31. decembra 2022. godine izvršimo transponovanje i implementaciju direktive o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora, prilagođene na nivou EZ. Ovom direktivom se utvrđuje zajednički okvir za promociju energije iz obnovljivih izvora i postavlja cilj za udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u 2030. godini, za članice EZ. Za Crnu Goru taj cilj je 50 odsto”, dodaje se u saopštenju.

U vezi sa tim, Nacrtom je izvršeno usklađivanje sa navedenom direktivom, čime je istovremeno uređen i postupak kako bi se dostigao zacrtani cilj od 50 odsto udjela energiije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji.

Ovim Nacrtom se propisuju i pravila o finansijskoj podršci za električnu energiju iz obnovljivih izvora, o sopstvenoj potrošnji takve električne energije, o upotrebi energije iz obnovljivih izvora u sektoru grijanja i hlađenja i sektoru saobraćaja, o regionalnoj saradnji, o garancijama porijekla, o administrativnim postupcima i informacijama i osposobljavanju.

“Pored toga, utvrđuju kriterijumi održivosti i uštede emisije gasova sa efektom staklene bašte za biogoriva, biotečnosti i goriva iz biomase”, dodali su iz Ministarstva.

Hitnost postupka zahtjeva brzo djelovanje pri pripremi Nacrta, a razlog hitnosti je finansijska podrška iz EU fondova i povoljni kreditni aranžmani sa Svjetskom bankom(SB).

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Ministarstva, ili u elektronskoj formi na mejl [email protected] i [email protected].

