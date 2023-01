Organizacija učešća na sajmovima doprinos promociji i internacionalizaciji privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promocija privrede i doprinos internacionalizaciji poslovanja crnogorskih kompanija, predstavljaju redovne i veoma važne segmente rada Privredne komore (PKCG), saopštili su njeni predstavnici.

“Krovna poslovna asocijacija koja već 95 godina okuplja cjelokupnu crnogorsku privredu, predstavlja prvu i pravu adresu za uspostavljanje saradnje sa stranim kompanijama, budućim partnerima na realizaciji zajedničkih poslovnih poduhvata i osvajanju novih tržišta”, navodi se u saopštenju.

Na toj misiji, a u cilju ostvarivanja što veće sinergije, Komora sarađuje sa ministarstvima vanjskih poslova i ekonomskog razvoja, Agencijom za investicije Crne Gore i drugim organima državne uprave i lokalnim samoupravama.

PKCG je, kako su kazali, i u prošloj godini promovisala potencijale crnogorske privrede, kako na domaćem, tako i na stranim tržištima, organizujući poslovne forume, učešće na sajmovima, kao i sastanke sa diplomatskim predstavnicima najrazvijenijih država Evrope i svijeta.

“Sajmovi predstavljaju pravu priliku kompanijama da uspostave nove poslovne kontakte, povećaju obim spoljnotrgovinske razmjene, otvore nova tržišta i sagledaju konkurenciju”, dodaje se u saopštenju.

Tokom godine, organizovano je učešće više od 300 crnogorskih kompanija na 12 sajmova i deset poslovnih foruma.

“Izdvajamo tradicionalno vrlo uspješan nastup na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, gdje su, među proizvodima 1,1 hiljade izlagača iz cijelog svijeta, meso, sirevi, vina, rakije i med iz naše zemlje nagrađeni vrijednim priznanjima. Takođe, uspješne nastupe privrednika bilježili smo, među ostalima, i na sajamskim manifestacijama u Mostaru, Atini, Tirani i Kosovu”, rekli su iz PKCG.

Za vrijeme svih ovih važnih regionalnih događaja, predstavnici crnogorskih kompanija uspostavljali su kontakte sa izlagačima i potencijalnim partnerima i kroz bilateralne razgovore razmotrili mogućnosti za saradnju na konkretnim poslovima.

Iz PKCG su najavili da će i tokom ove godine jedna od aktivnosti, koja značajno doprinosi intenzivnijem uključivanju crnogorske privrede u međunarodne ekonomske tokove i poboljšanju privredne saradnje, biti organizacija učešća crnogorskih preduzeća na sajmovima i poslovnim forumima.

“Tako će u aprilu Komora organizovati učešće na međunarodnim sajmovima privrede u Mostaru i građevinarstva u Beogradu. Takođe, predstavnici sektora poljoprivrede i prehrambene industrije imaće priliku da se u maju predstave na međunarodnom sajmu u Novom Sadu, te u avgustu u slovenačkoj Gornjoj Radgoni. Planirano je i učešće crnogorskih privrednika na sajmovima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Italiji i Albaniji, ali i posjete manifestacijama u Njemačkoj, Španiji, Portugaliji, Grčkoj i drugim državama”, dodaje se u saopštenju.

Širi pregled kalendara sajmova biće dostupan na veb sajtu PKCG, čime će se obezbijediti potpuna informisanost crnogorskih kompanija o mogućnosti korišćenja tih manifestacija kao podsticaja konkurentnosti i internacionalizaciji crnogorske ekonomije.

