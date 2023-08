Opština Kotor prodala zemljište u Grblju za 890 hiljada EUR

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Opštinsko zemljište u Grblju, površine 4,37 hiljada metara kvadratnih, prodato je podgoričkoj firmi Metro Invest za 890 hiljada EUR, saopšteno je iz Sekretarijata za imovinsko pravne poslove.

Sekretar tog Sekretarijata, Nebojša Mandić, kazao je za Radio Kotor da je Metro Invest, na javnom nadmetanju održanom 28. jula, bio najpovoljniji ponuđač za kupovinu te opštinske nepokretnosti.

“Katastarska parcela 320/1 KO Sutvara prodata je po cijeni od 203,66 EUR po metru kvadratnom”, precizirao je Mandić.

Samo dan ranije, na aukciji održanoj 27. jula, prodat je 71 metar kvadratni opštinskog zemljišta u Dobroti. Ova nepokretnost prodata je fizičkom licu, koje je bilo jedini ponuđač na aukciji, za iznos od 26 hiljada EUR, odnosno po cijeni od 366,19 EUR po kvadratu.

“Sredstva prihodovana prodajom navedenih nepokretnosti biće korišćena za realizaciju strukturnih reformi, otvaranje radnih mjesta i ulaganje u infrastrukturu i druge kapitalne investicije od lokalnog značaja, na osnovu odluka Skupštine Opštine, kako je to i propisano Zakonom o državnoj imovini”, rekao je Mandić.

On je objasnio da je Opština Kotor od početka ove godine prodala i zemljište na katastarskoj parceli 999/1 KO Sutvara površine 22 metra kvadratna i na katastarskoj parceli 999/2, površine 251 metar kvadatni, za iznos od 25 hiljada EUR ukupno, odnosno po cijeni od 92 EUR po kvadratu.

“Do kraja ove godine nije planirana prodaja određene, konkretne nepokretnosti, već pokretanje postupka prodaje zavisi od iskazanog interesovanja pojedinaca i preduzeća, u skladu sa odlukama Skupštine Opštine koje će po tom osnovu eventualno biti usvojene”, zaključio je Mandić.

