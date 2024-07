Opština Bar podržala mlade poljoprivrednike i zanatlije

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Opštine Bar potpisali su sa malim poljoprivrednicima i zanatlijama iz tog grada ugovore o dodjeli sredstava podrške, koje ta lokalna samouprava dodjeljuje za ovu godinu.

Iz Opštine Bar su saopštili da je dobitnik granta iz oblasti poljoprivrede Šaban Grgurević, koji je kao mladi poljoprivrednik podržan sa deset hiljada EUR, dok su za razvoj zanatstva podržani Danijela Bajčeta i Ardijan Bajrović sa po tri hiljade EUR.

Iz lokalne samouprave su objasnili da je javnim pozivima ove godine opredijeljeno po 30 hiljada EUR za podršku mladim poljoprivrednicima i razvoj zanatstva.

Opština Bar je, kako su kazali njeni predstavnici, od 2021. godine, otkad se sprovode programi podrške, kumulativno plasirala gotovo 60 hiljada EUR za podršku mladim poljoprivrednicima, dok je u istom periodu za razvoj zanatstva plasirano skoro 40 hiljada.

Sekretarka za Sekretarijata za privredu Opštine Bar, Marina Trceta, rekla je da tim mjerama nastoje da spriječe odlazak mladih, dok se istovremeno promoviše razvoj poljoprivrede i zanatstva kao bitnih privrednih grana sa velikim potencijalom za dalji razvoj.

Ona je saopštila da je zadovoljna što je pored poljoprivrede podržano i dvoje barskih zanatlija koji na svojevrstan način čuvaju tradiciju Bara.

Trceta je dodala da lokalna uprava ulaže napore da pruži podršku i na taj način unaprijedi poslovni ambijent za privrednike iz ove oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS