Oprezno trgovanje uoči rezultata tehnoloških divova

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks blago skliznuo s rekordne vrijednosti, jer su ulagači oprezni uoči poruka čelnika američke centralne banke i objave kvartalnih poslovnih rezultata najvećih tehnoloških kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,35 odsto na 38.467 bodova, dok je S&P 500 oslabio neznatno na 4.924 poena, a Nasdaq indeks 0,76 odsto na 15.509 bodova.

Ulagači su oprezni, jer će danas biti objavljene odluke s dvodnevne sjednice čelnika Federalnih rezervi (Fed), prenosi Hrportfolio.

Doduše, ne očekuju se nikakve promjene u monetarnoj politici, no ulagači će pažljivo pratiti komentare predsjednika Fed-a, Jeromea Powella, na konferenciji za medije.

Još nedavno očekivalo se da će Fed početi da smanjuje kamatne stope u martu, no nakon posljednjih podataka o inflaciji, rastu ekonomije i izjava niza čelnika Fed-a, realnije je očekivati smanjenje kamata u maju.

Ulagači su oprezni i zbog toga što će narednih dana kvartalne poslovne rezultate objaviti tehnološki divovi, kao što su Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta Platforms.

Cijene dionica tih kompanija prošle godine su snažno porasle, zahvaljujući euforiji podstaknutoj vijestima o razvoju vještačke inteligencije (AI), no novi poslovni izvještaji pokazaće je li takav rast cijena dionica bio opravdan.

Nakon zatvaranja tržišta, cijena dionice Alphabeta pala je u produženom trgovanju više od pet odsto, a Microsofta oko jedan odsto, pa je terminski Nasdaq indeks u srijedu rano ujutro bio u minusu oko 0,8 odsto.

Doduše, obje su kompanije obavijestile o boljim rezultatima nego što su analitičari očekivali, no čini se da su neki ulagači očekivali još bolje rezultate.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,44 odsto na 7.666 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,18 odsto na 16.972 poena, a pariski CAC 0,48 odsto na 7.677 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS