Oprezno trgovanje na berzama

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks pao, dok je Nasdaq porastao, nakon opreznog trgovanja, jer kvartalni poslovni rezultati američkih kompanija i banaka nijesu impresivni.

Dow Jones je pao 1,14 odsto na 33.910 bodova, a S&P 500 0,2 odsto na 3.990 bodova, dok je Nasdaq ojačao 0,14 odsto na 11.095 bodova, prenosi Hrportfolio.

Rast Nasdaqa ponajviše se zahvaljuje skoku cijene dionice Tesle za više od sedam odsto, nakon vijesti da je u januaru u Kini prodaja tog proizvođača električnih automobila porasla.

Dionica Morgan Stanleya poskupila je gotovo šest odsto, nakon što je ta banka objavila podatke o boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima u proteklom tromjesečju.

Zbog slabijih rezultata nego što se očekivalo, oštro su pale cijene dionica Goldman Sachsa i Travelers Cosa.

Idućih dana i sedmica u fokusu ulagača biće upravo kvartalni finansijski rezultati kompanija.

Analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa zbog visoke inflacije i usporavanja rasta ekonomije u četvrtom prošlogodišnjem tromjesečju pale 2,4 odsto u odnosu na isti period 2021. godine.

Tako se posljednjih dana na najvećoj svjetskoj berzi trguje opreznije, nakon što su u prve dvije sedmice nove godine cijene dionica snažno porasle. To se zahvaljuje korekciji cijena dionica, nakon oštrog pada u prošloj godini, kao i popuštanju inflatornih pritisaka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), što je otvorilo prostor Fedu za manje agresivno povećanje kamatnih stopa.

Na tržištu novca procjenjuje se da će čelnici Feda na sjednici u februaru povećati ključne kamate 0,25 procentnih bodova, a ne 0,5 bodova, kako su to učinili na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici.

Na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,12 odsto na 7.851 bod, frankfurtski DAX je porastao 0,35 odsto na 15.187 bodova, a pariski CAC 0,48 odsto na 7.077 bodova

