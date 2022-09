Opredijelili 38 hiljada u cilju jačanja zaštite potrošača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma opredijelilo je 38 hiljada EUR civilnom sektoru za realizaciju projekta Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori u ovoj godini.

“Cilj projekta je podizanje svijesti i bolja informisanost potrošača o njihovim potrošačkim pravima, kao i povećanje nivoa njihovog aktivizma u podnošenju prigovora o kršenju potrošačkih prava”, navodi se na Instagram nalogu tog Vladinog resora.

NVO Multimedijal Montenegro, Centar za zaštitu potrošača, Đakomo Adriatic, Centar za građansko obazovanje i NVO Sistem sprovodiće projekte/programe za doprinos boljem poznavanju i većem korišćenju prava koja su potrošačima data na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, a samim tim smanjiti broj neriješenih potrošačkih prigovora i doprinijeti jeftinijem rješavanju potrošačkih sporova.

“Potrošačka prava su garantovana i zaštićena Ustavom i zakonima Crne Gore”, podsjetili su iz Ministarstva.

Ministarstvo je, u cilju bolje informisanosti i dostupnosti informacija svim potrošačima, u prethodnom periodu kreiralo i aplikaciju Potrošač, koju podržavaju sve platforme.

