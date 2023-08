Oporavak indeksa nakon prošlosedmičnih gubitaka

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak najvažniji indeksi porasli, nadoknadivši tako dio prošlosedmični gubitaka, dok se investitori pozicioniraju pred objavljivanje ključnih pokazatelja o inflaciji, koji bi trebalo da im daju smjernice u vezi sa daljim smjerom Fedovih kamatnih stopa.

Njujorški Dow Jones indeks porastao je 407,8 bodova ili 1,16 posto na 35.437 bodova, S&P 500 za 0,9 odsto na 4.518 bodova, a Nasdaq 0,61 odsto na 13.993 boda, prenosi Hrportfolio.

Time su ti indeksi nadoknadili prošlosedmične znatne gubitke izazvane dobitonosnim prodajama nakon višemjesečnog rasta, podstaknute zabrinutostima u vezi ekonomskih pokazatelja i solidnog rasta prinosa po obveznicama.

Nasdaq je u ponedjeljak prekinuo četvorodnevni negativni niz, najduži od početka godine, i to uprkos padu cijene dionice Tesle nakon što je taj proizvođač električnih vozila umjesto dosadašnjeg finansijskog direktora Zacharyja Kirkhorna imenovao Valbhava Taneja. Cijena dionice Tesle prvo je potonula tri odsto, a potom je ublažila gubitke, završivši dan s minusom od jedan odsto.

I S&P je u ponedjeljak zaustavio četvorodnevni negativn niz. Glavni američki dionički indeksi u znatnom su plusu od početka godine, pri čemu S&P za 17 odsto, na krilima pozitivnih očekivanja investitora oko vještačke inteligencije i laganog prizemljenja američke ekonomije uprkos znatnom Fedovom podizanju kamatnih stopa.

I dok trgovanje dionicama u avgustu uobičajeno usporava zbog ljetnih godišnjih odmora, niz događaja i novih pokazatelja daju invetitorima dovoljno tema za razmišljanje. U četvrtak se očekuje objavljivanje podatka o inflaciji u SAD-u u julu mjerenoj potrošačkim cijenama, a dan kasnije proizvođačkim cijeanama.

Ti podaci bi trebalo da investitorima daju neke smjernice u pogledu dalje Fedove politike vezane za kamatne stope, nakon što je izvještaj o zaposlenosti, objavljen u petak podstakao zabrinutosti da bi centralna banka mogla držati visoke kamatne stope kroz produženi period.

Pritom izjave Fedovih zvaničnika ne pomažu u rješavanju njihove dileme. Predsjednik njujorškog Feda John Williams kazao je kako očekuje da smanjivanje kamatnih stopa počne početkom naredne godine, dok je Fedova guvernerka Michelle Bowman rekla da će biti potrebno dodatno dizanje kamatnih stopa kako bi se inflacija spustila na ciljanih dva odsto.

Na evropskim berzama većina najvažnijih indeksa u ponedjeljak je pala, pri čemu londonski Ftse indeks 0,19 odsto na 7.554 boda, frankfurtski DAX 1,1 odsto na 15.950 bodova, dok je pariški CAC ojačao 0,06 odsto na 7.319 bodova.

