Operatori investirali 68,79 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Operatori su u prošloj godini investirali 68,79 miliona EUR, što je 34,5 odsto više nego u 2021, saopšeno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Pomoćnik izvršnog direktora EKIP-a, Pavle Mijušković, održao je u utorak prezetnaciju u Privrednoj komori (PKCG) pod nazivom Pregled tržišta elektronskih komunikacija.

On je upoznao prisutne članove PKCG sa stanjem na tržištu elektronskih komunikacija, između ostalog, i sa tim da elektronske komunikacione usluge u Crnoj Gori pruža 35 operatora.

„Nije bilo značajnih promjena u broju korisnika (190 hiljada) i tržišnom udjelu operatora u fiksnoj telefoniji. U mobilnoj telefoniji zabilježen je porast broja korisnika od 13,7 odsto, penetracija je na kraju godine iznosila 205,5 odsto“, kazao je Mijušković.

On je naveo da je signalom 5G mreže pokriveno 75,8 odsto stanovništva.

„Nastavljen je trend rasta korisnika fiksnog širokopojasnog pristupa internet, broj korisnika je porastao 4,3 odsto i iznosi 196,27 hiljada. Priključak sa optičkim vlaknima koristi 46 odsto korisnika“, rekao je Mijušković.

Prema njegovim riječima, brzine od i preko 100 megabita u sekundi (Mb/s) koristi 55,64 odsto korisnika, a brzine veće od 30 Mb/s skoro 71 odsto korisnika.

„Ukupni fiksni internet saobraćaj se u prošloj godini uvećao 47 odsto, a prosječni mjesečni saobraćaj po korisniku 41 odsto. Priključak sa optičkim vlaknima je dostupan za 71 odsto domaćinstava“, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Broj korisnika mobilnog interneta je u prošloj godini porastao 14,4 odsto, ukupni saobraćaj je porastao 41 odsto, a prosječni mjesečni saobraćaj po korisniku 27,7 odsto.

„Broj korisnika audio video medijskih usluga je u prošloj godini porastao 4,6 odsto. Povećano je i zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture, a skoro sva infrastruktura je mapirana“, dodao je Mijušković.

DESI indeks Crne Gore za prošlu godinu je 35,1 i najveći je u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana, iako niži u odnosu na prosjek u EU.

Mijušković je prisutne upoznao i sa planovima Agencije u narednom periodu.

