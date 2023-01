One mreža obara rekorde u novogodišnjoj noći

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – One mreža je u novogodišnjoj noći nastavila tradiciju povezivanja ljudi, ali i obaranja rekorda, o čemu svjedoči podatak o rastu saobraćaja mobilnog interneta od čak skoro 60 odsto u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz kompanije.

“Uz dobro društvo i puno radosti, telefon i mobilni internet odavno su par koji je naš obavezan pratilac u najluđoj noći. Dokaz tome je činjenica da mrežni saobraćaj kontinuirano raste svake godine, a da je najintenzivniji upravo tokom praznika”, navodi se u saopštenju kompanije.

Direktor tehnike u kompaniji One, Ratko Pustahija, rekao je da znaju koliko je korisnicima važno da mogu da stupe u kontakt sa svojom porodicom i prijateljima u ovo doba godine, te da sa njima podijele lijepe trenutke kroz poziv, fotografiju ili video.

“Zato je tim kompanije One i tokom praznika 24 sata dnevno na raspolaganju kako bi osigurao da naša mreža radi na najbolji mogući način i kako bi korisničko iskustvo i u novogodišnjoj noći bilo besprekorno,” kazao je Pustahija.

Iz kompanije su saopštili da su, i pored mogućnosti korištenja različitih aplikacija, tradicionalni telefonski pozivi i dalje veoma važni kada korisnici žele da posebnim osobama požele sve najbolje u novoj godini.

O takvoj ulozi tradicionalnog poziva govori podatak da je u periodu od subote u 19 sati do 11 sati danas obavljeno oko 600 hiljada poziva, što znači da je gotovo svaki stanovnik dobio ili uputio poziv iz One mreže.

“Novogodišnja noć zaokružuje priču o tome da u digitalnoj eri u kojoj živimo i dalje u svom životu želimo da zadržimo tradicionalne načine komunikacije. Tako, SMS i dalje čvrsto drži svoju poziciju. Iako je broj upućenih poruka poslatih u ponoć ove godine bio nešto manji nego ranijih godina, brojevi ipak govore da jedan dio korisnika ostaje vjeran tom tradicinalnom kanalu”, navodi se u saopštenju.

Pustahija je kazao da je upravljanje saobraćajem u novogodišnjoj noći bila dobra prilika za operatore da pokažu efikasnost svojih ulaganja u mrežu.

“Zadovoljstvo naših korisnika pokazuje da smo na pravom putu, koji nastavljamo i u narednim godinama i to gigabitnim brzinama, budući da smo na nedavno završenoj aukciji spektra obezbijedili izuzetno značajne resurse za implementaciju 5G mobilnih mreža visokih performansi i kapaciteta“, rekao je Pustahija.

On je dodao da novim proširenjem spektra kompanija nastavlja plan da proaktivno pokrije cijelu zemlju 5G mrežom visokog kapaciteta koja može da ispuni i najveća očekivanja korisnika u pogledu brzine i količine prenosa podataka.

