Omogućeno svakodnevno praćenje informacija o blokadi računa preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je implementirala sistem koji omogućava svakodnevno praćenje informacija o blokadi transakcionih računa izvršnih dužnika, odnosno preduzeća i preduzetnika, sa ciljem povećanja transparentnosti i pristupa informacija za javnost.

“Ovakva inicijativa odgovara potrebama savremenog poslovnog okruženja i doprinosi transparentnosti, posebno u podršci poslovnim subjektima koji svoje obaveze izvršavaju savjesno i odgovorno”, navodi se u objavi na društvenim mrežama CBCG.

Iz CBCG su podsjetili da su do sada podaci o izvršnim dužnicima objavljivani jednom mjesečno, prvog radnog dana po isteku mjeseca, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu.

Link za dnevni pregled blokiranih računa je https://eportal.cbcg.me/cbcgPregledi/faces/pages/pretragaduznika.jspx

Iz CBCG su napomenuli da primjenom izmjena i dopuna Zakona o platnom prometa, broj transakcionog računa i ostali podaci iz Centralnog registra transakcionih računa, a koji se odnose na preduzeća i preduzetnike, javno su dostupni na internet stranici CBCG na linku https://eportal.cbcg.me/cbcgPregledi/faces/pages/pregledracuni.jspx

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS