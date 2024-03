Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kina i Crna Gora njeguju tradicionalno prijateljstvo, pri čemu postoji ogroman potencijal za saradnju u oblasti poljoprivrede između dvije zemlje, ocijenio je kineski ambasador u Podgorici, Fan Kun.

Fan je prilikom posjete ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimiru Jokoviću, kazao da je Kina velika poljoprivredna zemlja, te da kineska Vlada pridaje veliki značaj pitanjima poljoprivrede.

On je rekao da je Kina spremna da aktivno promoviše izvoz crnogorskih visokokvalitetnih poljoprivrednih proizvoda u tu državu, te da radi na jačanju razmjene i saradnje u oblasti poljoprivrede, stvarajući nove prilike za saradnju u domenu ekološke, pametne i digitalne poljoprivrede.

Joković je naglasio značaj napredne tehnologije u oblasti poljoprivrede koju posjeduje Kina, izražavajući spremnost Crne Gore da unaprijedi saradnju u tom sektoru. Takođe je istaknuto da će Crna Gora aktivno raditi na povećanju izvoza poljoprivrednih proizvoda poput crnogorskog vina i mesnih proizvoda, te da su dobrodošle investicije kineskih kompanija, posebno u sektorima ribarstva i šumarstva.

Na sastanku je istaknut značaj dosadašnje uspješne saradnje u oblasti obrazovanja i organizovanja studijskih posjeta Kini za stručnjake u poljoprivredi. Takođe, razmatrane su mogućnosti privlačenja kineskih investicija i širenja saradnje, kao i u razvoju pametne i ekološke poljoprivrede.

