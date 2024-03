Odžić: Zaduženje sporno jer je tajno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dodatno zaduženje Vlade je sporno, jer se dešava tajno, a problematično je i to što bi država do kraja godine mogla da se zaduži dodatnih milijardu EUR, ocijenio je zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP), Petar Odžić.

“Najave dodatnog zaduženja 44. Vlade ne bi bile toliko sporne, jer su projektovane Zakonom o budžetu za ovu godinu. Sporno je međutim što ova Vlada i dalje nastavlja stopama svog političkog i duhovnog oca Zdravka Krivokapića, zadužujući državu tajno, ali organizovano”, rekao je Odžić.

On je ocijenio problematičnim i to što bi država do kraja godine mogla da se zaduži dodatnih milijardu EUR.

“Slabije punjenje budžeta od planiranog, pad robne razmjene, kao i izvoza, samo su neki od faktora koji su “požurili” vladajuću garnituru da posegnu za zaduživanjem”, smatra Odžić.

On je kazao da se nameće i realno pitanje, koliko se od tog zaduženja planira realizovati emisiju hartija od vrijednosti, a koliko kod komercijalnih banaka i inostranih finansijskih institucija.

“Ovo je jako bitno, jer nije nevažno da li uzimamo stotine miliona po 3,7 odsto ili vrtoglavih 6,8 odsto, što je bio slučaj prilikom posljednjeg zaduženja. Važno je napomenuti da ni euro od prošlog, ali ni od ovog, neće biti utrošeno na kapitalne projekte nego isključivo na tekuću potrošnju i pokrivanje dospjelih dugovanja”, rekao je Odžić.

On je pitao hoće li ova garnitura, kao i predjednik Srbije Aleksandar Vučić u Srbiji, i poslije ovoliko godina kriviti “bivši režim” za sadašnje rupe u budžetu.

“Naravno, nameće se i pitanje ako imamo tolike “rupe” u budžetu, kako će se realizovati obećanje koje ih je dovelo do vlast, a koje po priznanju predsjednika države Jakova Milatovića ni oni sami nijesu vidjeli na papiru”, dodao je Odžić.

Prema njegovim riječima, ako su i to planirali da urade uz pomoć zaduženja, a na račun budućih generacija, samo kako bi mogli izaći na izbore, onda to predstavlja organizovano urušavanje finansijskog sistema države.

“Bilo kako bilo, iako tajno, novi-stari “eksperti” nas guraju u finansijski ambis, dok se skreće pažnja na već uništeni bezbjedonosni sektor, kao i urušavanje spoljne politike države”, zaključio je Odžić.

