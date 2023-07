Održana konstitutivna sjednica Savjeta za trgovinske olakšice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za trgovinske olakšice, koji predstavlja stalno multiagencijsko koordinaciono tijelo za praćenje procesa reformi u vezi sa tom oblašću, održao je konstitutivnu sjednicu.

Sjednicu, koja je održana u ponedjeljak, sazvao je državni sekretar Ministarstva finansija, Ilija Vukčević.

Savjet je, kako se navodi u saopštenju, formiran u skladu sa obavezama iz Sporazuma o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije.

“Primarni zadaci Savjeta su da daje preporuke za donošenje i sprovođenje politika i razvojnih projekata u oblasti trgovinskih olakšica i da koordinira između nadležnih organa, kao i između nadležnih organa i privatnog sektora, radi efikasnog sprovođenja reformi”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici Savjeta usvojen je Poslovnik o radu i odluka o formiranju Koordinacionog tijela koje će Savjetu pružiti stručno-tehničku podršku u ostvarivanju predviđenih zadataka.

Takođe, razmotreni su i izvještaji Grupacije Svjetske banke koji se odnose na implementaciju Sporazuma o trgovinskim olakšicama – TFA po Tracking tool metodologiji i na unapređenje kapaciteta Savjeta za trgovinske olakšice.

“Definisane su naredne aktivnosti u cilju jačanja saradnje između zainteresovanih strana u javnom i privatnom sektoru i realizacije konkretnih aktivnosti koje će doprinijeti olakšavanju spoljnotrgovinskog poslovanja”, zaključuje se u saopštenju.

