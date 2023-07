Održan seminar u cilju unapređenja korišćenja pretpristupnih fondova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Seminar u okviru twinning light projekta Jačanje kapaciteta institucija AFCOS sistema u oblasti upravljanja nepravilnostima, koji je održan danas, ima za cilj unapređenje korišćenja pretpristupnih fondova na najbolji mogući način.

U pitanju je osmi po redu seminar u okviru projekta koji zajednički implementiraju Odjeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS kancelarija) Ministarstva finansija i Nacionalna agencija za transparentnost iz Grčke.

“Seminar na temu Administrativne provjere na polju sprovođenja EU projekata i saradnja institucija AFCOS sistema sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara (OLAF-om) i Evropskim javnim tužiocem (EPPO-om) okupio je predstavnike struktura koje se bave prijavljivanjem nepravilnosti u procesu sprovođenja IPA projekata (AFCOS sistem), ali i predstavnike institucija koje se bave borbom protiv prevara, korupcije i drugih oblika nezakonitih aktivnosti u sistemu”, navodi se u saopštenju.

Polaznici seminara su se, kako se dodaje, upoznali sa misijom i mandatom ovih institucija, razlikom u obavezama i odgovornostima između njih na polju suzbijanja nepravilnosti i prevara, predstavljeni su koraci koje OLAF preduzima tokom istražnih radnji, saradnja između navedenih institucija kao i najbolje prakse zemalja članica u oblasti zaštite finansijskih interesa EU.

“Dodatno, polaznici seminara su se upoznali sa evropskim zakonodavstvom i procedurama koje tretiraju borbu protiv prevara i zaštitu finansijskih interesa Evropske unije (PIF Direktiva)”, rekli su iz Ministarstva.

Budući da je cilj twinning light projekta poboljšanje razvijenosti administrativnih kapaciteta Crne Gore na polju sprečavanja nepravilnosti i prevara, samim tim, predviđenih devet seminara u okviru projekta imaju za cilj da unaprijede korišćenje pretpistupnih fondova na najbolji mogući način, kako bi se ispunili preduslovi za zatvaranje zahtjevnog pregovaračkog poglavlja 32-Finansijska kontrola.

