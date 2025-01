Određeno saslušanje Miodraga Ivanovića i Olega Obradovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sutkinja Privrednog suda Marija Adžić odredila je da se u sporu po međusobnim tužbama kompanije OMP Inžinjering i Plantaža u vezi sa nerealizovanim zajedničkim projektom fabrike briketa, saslušaju vlasnici OMP-a Miodrag Ivanović i Oleg Obradović.

Adžić je odredila da se sasluša i direktor zajednički formirane kompanije Plantomp, Petar Šćepanović.

Ročište na kojem će biti saslušani Ivanović, Obradović i Šćepanović, zakazano je za 12. mart, piše Pobjeda.

Prethodno je Apelacioni sud potvrdio raniju odluku Adžić koja je odbila zahtjev OMP-a za preinačenjem tužbe u sporu koji su pokrenuli protiv Plantaža radi realizacije vansudskog poravnanja.

Poravnanjem koje su Ivanović i Obradović u aprilu 2020. godine potpisali sa bivšim menadžmentom Plantaža na čelu sa Veselinom Vukotićem i Vericom Maraš, bilo je predviđeno da Plantažama pripadne vlasništvo nad fabrikom, a da zauzvrat OMP-u isplate 350 hiljada EUR i prepišu vlasništvo nad 37 hiljada kvadrata zemljišta u Kokotima. Međutim, naknadno su iz OMP-a tražili da im se na račun zemljišta ipak isplati dodatnih 1,05 miliona EUR. Tvrdili su da je riječ o preciziranju, a ne preinačenju tužbe, što su tvrdili iz Plantaža.

Kako je u međuvremenu došlo do promjene menadžmenta, ovo poravnanje nije realizovano, pa je OMP preko izvršitelja uspio da naplati 350 hiljada EUR, ali su ta sredstva kontraizvršenjem vraćena Plantažama, nakon što je Privredni sud ukinuo rješenje javnog izvršitelja.

Poravnanje je proizišlo iz višegodišnjeg spora ove dvije kompanije koji je počeo prije deceniju, a u kojem su jedni druge krivili zbog toga što fabrika nikada nije proradila.

OMP je tada tužbom tražio odštetu od šest miliona EUR, dok Plantaže u tom trenutku još nijesu precizirale iznos naknade štete. U trenutku kada je više vještaka u tom postupku ukazalo da je krivica ipak na strani OMP-a, Plantaže su, bez znanja njihovih tadašnjih advokata, odlučile da sporazumno riješe spor i potpišu poravnanje.

Taj posao je rezultirao optužnicom protiv Vukotića i Maraš i ostalih tadašnjih članova borda direktora, koju je potvrdilo Vijeće Višeg suda u Podgorici. Na teret im se stavlja da su zlopotrebom službenog položaja oštetili Plantaže za oko 384 hiljade EUR, odnosno da su za taj iznos pribavili protivpravnu korist OMP-u.

Advokat OMP-a Nikola Martinović je na jučerašnjem ročištu doveo u pitanje vjerodostojnost jednog od vještaka koji je učestvovao u ranijem postupku, navodeći da je doveo i sud i stranke u zabludu po pitanju svojih kvalifikacija. Ukazao je da je vještak završio Poljoprivredni fakultet, ali smjer ratarstvo, te da nema potrebne kvalifikacije za vinogradarstvo ili voćarsku proizvodnju.

Kako je među stranama bilo sporno ko je kriv za to što fabrika nikada nije proradila, jer su iz Plantaža tvrdili da je OMP obezbijedio neodgovarajuću tehnologiju, a iz OMP-a da Plantaže nijesu obezbijedile dovoljno sirovine, Martinović je tražio da Plantaže same dostave podatak o količini orezine koja je prikupljena u posljednjih deset godina koliko ovaj spor traje.

On je predložio i da se ponovo saslušaju Maraš i Vukotić, čemu se advokat Plantaža Miloš Komnenić protivio. Sutkinja Adžić o ovim zahtjevima još nije odlučivala.

