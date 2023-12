Odović: Izvjestan nastavak izgradnje žičare Kotor – Lovćen do Cetinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović, rekao je da je izvjestan nastavak izgdradnje žičare Kotor – Lovćen, do Cetinja.

Odović je danas održao sastanak o izgradnji druge faze žičare od Lovćena do Cetinja, sa saradnicima i predstavnicima Prijestonice Cetinje, savjetnikom predsjednika države, predstavnicima Ministarstva finansija i Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kao i predstavnikom Agencije za zaštitu životne sredine.

“S obzirom na istorijski značaj Prijestonice, izgradnja druge faze žičare, koja bi tada povezala Kotor i Cetinje, doprinjela bi punoj valorizaciji turističkih potencijala Prijestonice”, istakao je Odović, saopšteno je iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Na sastanku je dogovoreno da se izrade sve neophodne analize za izgradnju druge faze žičare od Lovćena do Cetinja, uz puno učešće i posvećenost svih relevantnih institucija.

“Ovo je samo jedan u nizu projekata za čiju izgradnju će se, na dobrobit svih građana Crne Gore, ali i mnogobrojnih turista, zalagati Ministarstvo na čijem sam čelu”, poručio je Odović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS