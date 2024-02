Odluke o bonusima da budu uređene zakonom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada mora da uvede red u državnim preduzećima, pri čemu odluka o tome da li će odbor direktora imati bonus mora biti uređena zakonom, ocijenjeno je iz Instituta alternativa (IA).

Iz IA su pozdravili odluku ministra saobraćaja i pomorstva, Filipa Radulovića, koji je stopirao isplatu bonusa upravi Barske plovidbe, ali očekuju od ministra da se tu ne zaustavlja. Poručuju da je neophodno da se uvede red u državnim preduzećima što Radulović obećava, prenosi portaL RTCG.

Nije praksa da se javno dijele bonusi u državnim preduzećima, ali se dijele tajno. Jednu takvu tajnu Odbora direktora i menadžmenta Barske plovidbe osujetio je ministar saobraćaja, i regovao.

“Meni je neprihvatljivo da firma koja ne izmiruje svoje obaveze, isplaćuje sebi bonuse, zato sam poslao mail”, kazao je ministar saobraćaja Filip Radulović.

Marko Sošić iz IA je rekao da je svakako dobro što je ministar u ovom slučaju spriječio da se nešto što je neracionalna potrošnja da se spriječi, ipak tužna istina je da direktori nemaju obavezu da poslušaju.

Ali su poslušali i odluku o isplati bonusa nakon intervencija Radulovića stavili van snage. To je za TVCG u telefonskom razgovoru potvrdio predsjednik Odbora direktora Barske plovidbe Miloš Raičević. Slično se dešavalo u Monteputu 2018. i Montenegrobonusu 2020. S tim što se o tome samo pisalo.

Da se praksa ponavlja, razlog su, smatra Sošić, neuređena pravila kako se u državnim preduzećima formiraju zarade, a na osnovu čega se mogu dijeliti bonusi.

“Dodjela ad-hok bonusa i uvođenje u ugovore je ostavljena diskreciji upravljačke strukture, tako da država kao vlasnik nema uticaja na to kako će ti ugovori izgledati, ako će se dijeliti otpremnine”, kazao je Sošić.

Radulović je kazao da je nenormalno za njega da prihvati da neko hoće sebi da isplati bonus kad znamo da za šest mjeseci ne mogu da izmire dug prema Exim banci i da će država morati da preuzme taj dug i isplati tu ratu.

Sošić je kazao da je njihova poruka ministru i Vladi da od ovih ad-hok akcija se mogu imati kratkoročne koristi, ali i ne mora.

„Oni se moraju baviti sistemom i moraju narednom ministru i vladi ostaviti takav sistem, u kojem odluka o tome da li će odbor direktora imati bonus, mora biti uređeno zakonom, smjernicima i biti pod većom pažnjom onih čije je to preduzeće, u ovom slučaju državi”, rekao je Sošić.

Radulović je kazao da će promijeniti pravila.

„Moj lični stav je da se ne treba isplaćivati bonus u firmama koje su u mojoj nadležnosti, oni imaju naknadu za svoj rad”, naveo je Radulović.

A za nerad i loše rezultate bi, poručuje Sošić, logičan potez bio smjena odgovornih, ako već ne postoji poslovna etika.

