Odluka u korist države u postupku Addiko banke protiv Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U postupku Addiko banke protiv Crne Gore donijeta je odluka u korist države, koju je objavio Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova (ICSID), saopšteno je iz Ministarstva finansija.

„Odluka, koja je redigovana kako bi se sačuvale povjerljive informacije podnosioca zahtjeva, dostupna je na sajtu Ministarstva“, navodi se u saopštenju.

Addiko banka pokrenula je 2017. godine arbitražni postupak protiv Crne Gore, na osnovu ugovora o bilateralnom ulaganju između Austrije i bivše republike Jugoslavije. Banka je tada navela da je Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) denominiranih u kredite u eurima iz 2015. godine, sa izmjenama i dopunama iz avgusta 2016, predstavljao kršenje međunarodnih zakonskih obaveza.

„Crna Gora je 2015. godine donijela Zakon o konverziji, kao rješenje velikih finansijskih poteškoća u kojima su se našli građani koji su bili suočeni sa naglim i neprihvatljivim uvećanjima otplata po kreditima u švajcarskim francima, a nakon naglog rasta kursa švajcarskog franka u odnosu na euro u toj godini“, objasnili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, prigovor Addiko banke je bio da su Vlada i zajmoprimci trebalo da preuzmu dio finansijskog rizika koji proizilazi iz fluktuacija valuta, kao i da je zakon nepravedno „projurio“ kroz parlamentarnu proceduru, bez propisnog razmatranja.

Iz Ministarstva su podsjetili da je postupak počeo u septembru 2017. godine i da su ga činila dva kruga pisanih podnesaka i saslušanja u Parizu u decembru 2019. Tribunal je donio odluku u novembru 2021, odbacujući sve tužbe protiv države i naloživši Addiko banci da isplati većinu troškova Crne Gore.

„Tribunal je ocijenio da je Zakon o konverziji bio razuman i proporcionalan odgovor crnogorske države, sa ciljem ublažavanja finansijskih poteškoća koje trpe zajmoprimci kredita u švajcarskim francima“, navodi se u saopštenju.

Odluka, kako su kazali, predstavlja potpuno opravdanje postupanja Skupštine i Vlade u krizi kredita u švajcarskim francima.

Kriza kredita u švajcarskim francima podstakla je pravne postupke pred domaćim i međunarodnim sudovima i tribunalima širom regiona južne i istočne Evrope, uključujući arbitraže ICSID-a protiv Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.

„Slučaj protiv Crne Gore je prva arbitraža ICSID-a koja je donijela zaključak i odlučila o stepenu poštovanja koje se državama daje u smislu međunarodnog prava, u odgovoru na situacije finansijske krize“, rekli su iz Ministarstva.

Crnu Goru su predstavljali članovi ministarstava finansija i pravde, Centralne banke (CBCG) i međunarodnog pravnog tima pod vođstvom Cherie Blair CBE KC i Catriona Paterson iz Omnia Strategy LLP.

„Ministarstvo finansija se zahvaljuje svim učesnicima ovog procesa na posvećenosti u predstavljanju Crne Gore u ovom važnom slučaju“, zaključuje se u saopštenju.

