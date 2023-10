Odloženo ročište u sporu Morskog dobra protiv Pomorskog saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ročište za postupak u vezi sa naplatom 50,7 hiljada EUR, koji je protiv Pomorskog saobraćaja pokrenulo državno preduzeće Morsko dobro ponovo je odložen, kako bi se advokat Morskog dobra upoznao sa podneskom uručenim na ročištu.

Riječ je o, kako je kazao advokat Pomorskog saobraćaja, dokazima da je ova kompanija izmirila sve naknade za korišćenje morskog dobra u skladu sa ugovorom, piše Pobjeda.

Iako je na nekom od ranijih ročišta zastupnik Morskog dobra tražio da sud zaključi raspravu i odluči o njihovom tužbenom zahtjevu, sutkinja Radmila Perović tražila je dodatna izjašnjenja u vezi faktura i prigovora koje je Pomorski saobraćaj uputio ovom preduzeću, te informacije o njihovim odlukama o tim prigovorima.

Iz Pomorskog saobraćaja su ranije predlagali da se ovaj postupak prekine, dok se ne riješi spor pred Upravnim sudom, ocjenjujući da je riječ o prethodnom pitanju.

Rečeno je da se pred tim sudom vodi postupak oko pravne valjanosti faktura na osnovu kojih Morsko dobro ima potraživanje, te da bi se moglo desiti da odluke pred Privrednim i Upravnim sudom budu različite.

Sutkinja Perović još nije odlučivala o ovom predlogu.

U ovom postupku saslušan je direktor Pomorskog saobraćaja, Dejan Ban, dok se od saslušanja predsjednika Upravnog odbora Morskog dobra Blaža Rađenovića odustalo.

Potraživanje Morskog dobra odnosi se na korišćenje obale u Tivtu i Herceg Novom za period od jula 2020. do maja 2021. godine.

Tvrde da je Pomorski saobraćaj samoinicijativno prepolovio naknadu na osnovu vladinih mjera tokom pandemije, ukazujući da je za to bilo potrebno zaključenje aneksa, što su uradili sa svim drugim zakupcima.

S druge strane, iz Pomorskog saobraćaja tvrde da je zaključak Vlade obavezujući, te da Morsko dobro nema pravo da ga mijenja niti određuje na koga će ga primijeniti, a na koga ne.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS