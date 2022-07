Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović saopštio je da je uvjeren da će kao i do sada, rukovodstvo opštine Andrijevica, imati odgovoran odnos prema valorizaciji raspoloživih resursa u cilju oporavka i povratka na stope rasta bilježene prije nastanka objektivno nepovoljnih okolnosti.

On je u čestitki povodom 17. jula – Dana Opštine Andrijevica kazao da je uvjeren da će i Vlada prepoznati potencijale ovog kraja i podržati ih adekvatnim politikama.

„U domenu mojih ustavnih ovlašćenja, možete računati na punu podršku na tom razvojnom putu“, rekao je Đukanović.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Željku Ćulafiću, predsjedniku Skupštine Opštine Mladenu Đukiću, odbornicima i svim građanima Andrijevice uz najbolje želje za dalji uspješan rad.

“Antifašizam i slobodarstvo, osnovna su odlika ovog kraja i njegovih žitelja, koji su uvijek bili spremni i na najveće žrtve za dobro i napredak svog grada i svoje države“, navodi se u čestitki Đukanovića.

On je kazao da smo na tim temeljima ostvarili i uspjehe savremene Crne Gore, mirno obnovljenu nezavisnost, ekonomski i kulturni napredak, članstvo u NATO-u i napredak u procesu pristupanja EU, čija ćemo gotovo izvjesno biti, prva naredna članica.

„Još jednom vam čestitam praznik i upućujem srdačne pozdrave svim učesnicima svečane sjednice“, dodao je Đukanović.

