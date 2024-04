Odbor direktora razmotriće pitanje taksista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Aerodroma Crne Gore razmatraće na sjednici koja je zakazana za četvrtak, između ostalog, i pitanje u vezi sa tim ko ima pravo da obavlja usluge taksi prevoza ispred terminalne zgrade Aerodroma Podgorica.

“S jedne strane, jedna privatna firma ima važeći ugovor koji je zaključen nakon javnog poziva. Sa druge strane, kako smo informisani, Opština Zeta smatra da to pravo pripada samo firmama sa njihove teritorije i kojima je opština izdala licencu”, navodi se u saopštenju.

Aerodromi Crne Gore će se, kako se dodaje, upoznati sa tim problemom i resorno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, odnosno Vladu kao osnivača.

“Vjerujemo da ćemo, u duhu dobre saradnje i uz strogo poštovanje propisa, doći do sveoubuhvatnog i konkretnog rješenja. Na prvom mjestu su, svakako, interesi putnika i kompanije u čijoj nadležnosti svakako nijesu pitanja razgraničenja opština”, zaključuje se u saopštenju.

