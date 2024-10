Odbor direktora EPCG Solar gradnje smijenio Saveljić zbog nesavjesnog poslovanja

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) usvojio je u srijedu izvještaj Odbora direktora EPCG Solar gradnje, kojim su obrazloženi razlozi za smjenu nekadašnje direktorice tog preduzeća, Valerije Saveljić.

„Odbor direktora Solar gradnje ponudio je ostavku ministru energetike, Saši Mujoviću, ukoliko ocijeni da je ova smjena izvršena na štetu kompanije i iz nekih drugih, osim poslovnih, razloga“, navodi se u saopštenju tog preduzeća.

Prema izvještaju Odbora direktora Solar gradnje, smjena je obavljena u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, član 174 i 302, po kojima bord može bez obrazloženja da smijeni izvršnog direktora.

Odbor direktora EPCG zatražio je početkom septembra od borda direktora Solar gradnje detaljnu informaciju o razlozima razrješenja Saveljić.

