Odbijena revizija Irene Radović

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrhovni sud Crne Gore odbio je reviziju bivše viceguvernerke Irene Radović u predmetu u kojem je tražila da se utvrdi da su Centralna banka (CBCG) i guverner Radoje Žugić nad njom kao ženom i zaposlenom vršili mobing.

Radović je reviziju izjavila protiv presude Višeg suda u Podgorici, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Podgorici, u predmetu u kojem je bio zadužen sudija Mladen Grdinić.

„Prvostepenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev Radović, kojom je tražila da se utvrdi da su CBCG i Žugić vršili mobing i diskriminatorsko ponašanje nad njom kao ženom i zaposlenom kod CBCG“, navodi se u saopštenju Osnovnog suda.

Takođe, odbijen je i zahtjev Radović kojim je tražila da se CBCG obaveže da joj nadoknadi nematerijalnu štetu zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede dostojanstva, ugleda, te ličnog i profesionalnog integriteta u iznosu od deset hiljada EUR.

Radović se u tužbi, koju je podnijela u aprilu 2018. godine, nije izjasnila zbog kojeg ličnog svojstva je bila diskriminisana od tuženih, a na pripremnom ročištu je saopštila da je razlog njene diskriminacije taj što je u ranijem periodu važila za kandidata za guvernera Centralne banke, da bi tek u završnoj fazi prvostepenog postupka u junu 2020. godine istakla da su tuženi vršili diskriminatorsko ponašanje nad njom kao ženom.

„Vrhovni sud je u svojoj presudi potvrdio zaključke nižestepenih sudova da Radović nije učinila vjerovatnim svoje navode da su tuženi vršili mobing i diskriminatorsko ponašanje nad njom, na način što su joj ograničili i uskratili pravo na rad, da su vršili neravnomjeran raspored radnih zadataka, ovlašćenja i zaposlenih u odnosu na druga dva viceguvernera, uz isplatu nižih primanja u odnosu na njih“, navodi se u saopštenju.

Vrhovni sud je, kako se dodaje, ocijenio da Radović nije dokazala da je tuženi odluke na osnovu kojih je prestala da rukovodi Sektorom kontrole bankarskog sistema i Sektorom za kontrolu pružanja finansijskih usluga donio vodeći se nekim njenim ličnim svojstvom, niti da su takve odluke predstavljale akt njenog psihičkog zlostavljanja i njenog poniženja sa ciljem povrede njenog dostojanstva, ugleda, ličnog ili profesionalnog integriteta ili da su donijete sa namjerom da se njeno zdravlje naruši.

Vrhovni sud je zaključio da su te odluke donijete isključivo na osnovu Zakona o Centralnoj banci, Statuta CBCG i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Centralne banke, čiji propisi nijesu definisali obavezu guvernera da pojedine poslove iz svoje nadležnosti prenese na viceguvernera.

