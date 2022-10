Odbačena krivična prijava protiv bivšeg rukovodstva Montenegro bonusa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivše uprave Montenegro bonusa, koju je u novembru prošle godine podnijelo Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) zbog mogućeg postojanja krivičnih djela zloupotrebe ovlašćenja u privredi i višegodišnjeg lažiranja bilansa.

Vijestima su to saopštili raniji predsjednik borda direktora Montenegro bonusa Miroslav Ivanišević i bivši izvršni direktor kompanije Milan Čolaković.

Oni su predvodili menadžmet kompanije u periodu od 2016. do sredine prošle godine.

Novi menadžment Montenegro bonusa, dostavio je MKI, kojim je rukovodio Mladen Bojanić, nalaz vanredne revizije finansijskih iskaza kompanije za 2020. godinu, koji je tokom oktobra prošle godine sačinila renomirana revizorska kuća iz Podgorice.

Prema tom nalazu, kako je navedeno u informaciji koja je upućena u tužilaštvo, došlo se do saznanja i sumnji o mogućem postojanju niza krivičnih djela, odnosno prevarnih radnji, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba procjene i višegodišnje lažiranje bilansa kompanije.

Vijestima je saopšteno da je iInformaciju, koju je SDT tretiralo krivičnom prijavom, sačinilo rukovodstva Montenegro bonusa koje je imenovano u junu prošle godine, a na osnovu vanredne revizije finansijskih iskaza kompanije i nalaza koje je uradila revizorska kuća MV Konsalt iz Podgorice.

„Ta revizorska kuća je angažovana ciljano, odlukom novog Odbora direktora u netransparetnom postupku bez davanja mogućnosti da i neka druga revizorska kuća konkuriše za obavljanje te vanredne revizije. Sada, 11 mjeseci kasnije, nakon izviđaja SDT-a njegovim rešenjem od 4. oktobra odbačena je krivična prijava -informacija MKI protiv ranijeg predsjednika odbora direktora Miroslava Ivaniševića i ranijeg izvršnog direktora Milana Čolakovića”, rečeno je Vijestima.

Oni su pojasnili da je u obrazloženju rješenja SDT-a o obacivanju krivične prijave, između ostalog, konstatovano da se kod tako utvrđenog činjeničnog stanja ne potvrđuju navodi iz krivične prijave u dijelu u kome je navedeno da se više nego jasno zaključuje da je menadžment Montenegro bonusa u dugom vremenskom periodu, kontinuirano, sistemski godinama zloupotrebljavao data ovlašćenja, preduzimao radnje sastavljanjem isprava neistinite sadržine, procjenjama ili inventarisanjem, odnosno lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica, neistinito prikazujući stanje ili kretanje sredstava ili rezultate poslovanja, koje radnje su bile protivne imovinskim interesima subjekta privrednog poslovanja.

”Takav epilog je jedini mogući sistemski odgovor nakrivičnu prijavu – informaciju MKI koja je podnijeta tendenciozno, na brzinu, bez ozbiljne analize, provjere i sagledavanja činjenica, što je u startu nedvosmisleno ukazivalo na neozbiljnost, neodgovornost i nekompetentnost podnosilaca i inspiratora te aktivnosti, jer elementarno poznavanje prava, finansija i računovodstva je bilo dovoljno da su pomenute strukture znale da tu ne postoje nikakvi elementi krivičnog djela”, ocijenili su iz bivšeg menadžmeta kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS