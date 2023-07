Odabrani finalisti SIA programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odabrano je deset finalnih timova koji će u naredna tri mjeseca imati priliku da rade na razvoju svojih ideja u sklopu najvećeg evropskog programa podrške društvenom preduzetništvu mladih, Social Impact Award (SIA).

Ideje koje su na osnovu kriterijuma inovativnosti, stepena društvenog uticaja i izvodljivosti izabrane da budu dio finalnog procesa su: Code Red – edukativna i zabavna video igra koja simulira realne vanredne situacije, Zanati.me – veb portal na kome je moguće da sve zanatlije objave usluge i djelatnost koje nude, ParkMeUp – online platforma na kojoj se povezuju vlasnici privatnih parking mjesta sa onima koji ih trebaju, Zalij.me – personalizovan proizvod koji sam zaliva saksijske biljke uz pomoć Arduino senzora, kao i Visit village – platforma za povezivanje poljoprivrednih gazdinstava sa stanovništvom koje nema poljoprivrednu aktivnost.

Izabrani su i Stay Safe – projekat obuhvata podizanje informisanosti mladih ljudi o HIV infekciji, $kill Time – aplikacija višestruke namjene koja sadrži kurseve iz različitih oblasti, Osvojivrhove.me – aplikacija koja omogućava razvitak planinarskog turizma, Pametne hranilice za kućne ljubimce – automatizovane hranilice za kućne ljubimce, pomoću kojih vlasnici mogu da ostavljaju svoje ljubimce kod kuće bez brige ko će ih i kada nahraniti, kao i Bioteh-micropropagation – kompanija koja se bavi sadnjom to jest umnožavanjem bezvirusnog sadnog materijala.

“Timovi će u narednom periodu raditi na ličnom i profesionalnom razvoju, umrežavati se sa vršnjacima i biznis zajednicom, dobiti mentorsku podršku i proći set edukativnih radionica, posebno prilagođenim za njihove društvene biznise”, navodi se u saopštenju.

Tri najbolja tima očekuje i početni kapital u iznosu od po 1,5 hiljada EUR koji uz programsku podršku, obezbjeđuje Erste banka.

Finalistima je omogućen i besplatan put na Međunarodni SIA Samit koji se ove godine održava u Beogradu. Dodatno, biće nagrađen i četvrti tim koji bira online zajednica putem SIA veb sajta, a nagradu koju osvaja je mentorska podrška i put na Međunarodni SIA Samit sa tri prva pobjednička tima.

“Ponosni smo na činjenicu što će finalisti za mentorke i mentore imati već prepoznate eksperte u svojim oblastima rada i koji će naše timove voditi kroz narednu fazu takmičenja”, navodi se u saopštenju.

Podršku takmičarima pružiće osnivač start up-a Pillbie Batrić Krvavac, suosnivač i tehnički direktor startupa Uhura Solutions Bojan Tesić, osnivačica NLP Network-a Danka Ćetković, vlasnik farme magaraca Martinići Darko Saveljić, specijalista za eksternu komunikaciju u Sektoru za korporativne komunikacije Elektroprivrede Eleonora Albijanić, predsjednica NVO Forum MNE Elvira Hadžibegović, zamjenik generalnog sekretara Unije poslodavaca Crne Gore Filip Lazović, direktor Mont Way-a Ilija Kaluđerović, marketing menadžerka Jugopetrola Sara Ivanović Božović i predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore Uroš Bulatović.

Social Impact Award (SIA) u Crnoj Gori realizuje NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Erste banke, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Investiciono-razvojnog fonda, Five Grupe, M:tel-a i Glavnog grada Podgorice.

Pored generalnih pokrovitelja, partneri programa su Coca-Cola HBC Crna Gora, Mercator-CG, Privredna komora Crne Gore, Neregelia i UNDP Crna Gora.

Podršku programu pružaju Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran i The Chedi Luštica Bay.

