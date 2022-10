Od „zlatnog pasoša” 310 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat ekonomskog državljanstva, koji je startovao u januaru 2019. godine, do sada je donio 310 miliona EUR, pišu Vijesti.

Od ukupne sume, 188 miliona nalazi se na posebnom računu (ESCROW) gdje su stranci koji su željeli crnogorski pasoš morali da uplate novac, dok je ostatak prenešen na račune države i investitora koji grade razvojne projekte u oblasti turizma, pokazuju podaci koje je podgorički list dobio od direktora Agencije za investicije (MIA) Mladena Grgića.

Država je, shodno odluci o ovom projektu, prihodovala dio novca po osnovu taksi u iznosu od 30 miliona, a do danas ni centa nije iskoristila da unaprijedi razvoj manje razvijenih opština, kako je bilo planirano, jer nije donijela kriterijume za to.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za Vijesti najavljuju da će u narednom periodu sačiniti analize koje će pokazati kako da se najbolje iskoriti novac za ravnomjerni regionalni razvoj.

Iz Ministarstva su ukazali i da pojedini investirori, kojima su odobreni razvojni projekti u oblasti turizma u okviru projekta kasne sa radovima, ali ne preciziraju zašto i koji investitori, već će to “biti predmet dalje analize i djelovanja”.

Vladin projekat sticanje crnogorskog državljanstva u zamjenu za ulaganja u neki od investicionih projekata iz oblasti turizma, prerađivačke industrije i poljoprivrede, po planu je trebalo da se završi po početka ove godine, ali je krajem prošle godine produžen još godinu.

Investitori traže njegovo produženje i u narednoj godini, ali je premijer Dritan Abazović nedavno na jednoj od sjednica Vlade naglasio da nema produžetka.

Plan je bio da se podijeli ukupno dvije hiljade pasoša.

Evropska komisija (EK) je savjetovala Crnu Goru da ukine šemu dodjele državljanstva investitorima zbog rizika koje ona predstavlja, kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i infiltracija organizovanog kriminala.

Grgić je objasnio da se na ESCROW računu za razvoj manje razvijenih opština opština nalazi 47,8 miliona EUR i još 22,8 miliona koji su preneseni na drugi posebni račun za razvoj manje razvijenih opština, a navodi i da novac još nije usmjeren na finansiranje konkretnih projekata dok se ne utvrde kriterijumi za to.

”Ukupna suma položena na ESCROW račune za namjenu ulaganja u Fond za inovacije je 7,5 miliona EUR, dok je po osnovu taksi uplaćeno 30,25 miliona. Od početka programa ukupna suma uplaćena investitorima je 62,4 miliona, dok je na ESCROW računima položeno za tu namjenu ukupno 140 miliona”, precizirao je Grgić.

Podaci MIA pokazuju da je ukupno podnijeto 779 aplikacija za “zlatni pasoš”, od kojih je 166 odobrenih zahtjeva, dok je ukupno 73 odbijenih zahtjeva. Ostali se nalaze u postupku obrade.

Grgić nije precizirao koji je stav MIA po pitanju nastavka ovog projekta, odnosno, da li ga treba produžiti od 1. januara naredne godine.

”U pripremi analize projekta sredinom prošle godine, nakon detaljne analize, Agencija je bila stava da program treba produžiti za period tokom kojeg je program stagnirao – tu se misli na kašnjenje u izdavanju licenci, nemogućnosti dobijanja državljanstva za djecu aplikanata mlađu od 18 godina, i interupciju nastalu kovidom. Zbog pomenutih problema, kao i zbog slabe promocije, vladalo je slabo interesovanje za program, što je moglo da dovede do obustave investicionih projekata na sjeveru. Upravo iz tih ekonomskih razloga smo smatrali ispravnim stav Vlade da produži program”, kazao je Grgić.

Iz Ministarstva su kazali da je nesporno da projekat ekonomskog državljanstva nosi brojne benefite, ali da je Crna Gora ograničila njegovu primjenu do kraja ove godine.

”Imajući u vidu da znatan iznos neiskorišćenog novca može dodatno da doprinese adekvatnom razvoju manje razvijenih opština u saradnji sa drugim relevantnim institucijama ćemo u narednom periodu sačiniti predlog sveobuhvatne analize koja će pokazati najoptimalniji način raspodjele novca sa ESCROW računa, a u cilju podsticanja ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore”, kazali su iz ovog

Vladinog resora.

Investitori nijesu bili zainteresovani da ulažu u projekte prerađivačke industrije i poljoprivrede, već samo u turizam gdje je izvršna vlast odobrila izgradnju 12 hotela – sedam u Kolašinu, po jedan u Žabljaku, Tivtu i Budvi i dva u Baru.

“Investitori na polugodišnjem nivou, u skladu sa obavezama definisanim programom, dostavljaju izvještaje nezavisnih kontrolora o činjeničnom stanju koji se kontinuirano prate. U ovom trenutku se znatan broj projekata sa liste razvojnih projekata u oblasti turizma realizuje zadovoljavajućom dinamikom, a kod nekih su uočena odstupanja u odnosu na planiranu dinamiku, što će biti predmet dalje analize i djelovanja”, kazali su iz Ministarsva.

Ukupna ulaganja investitora u ove hotele treba da budu, kako su naveli iz Ministarstva, 350,7 miliona EUR, kapaciteta 2,33 hiljade smještajnih jedinica.

Ministarstvo analizira još šest prijava za razvojne projekte u oblasti turizma, od kojih su tri u završnoj fazi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS