Od sjutra vozna linija na relaciji Bar-Zemun

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U ljetnjoј sezoni, od sjutra do 18. septembra, na relaciji Bar – Zemun – Bar saobraćaće, u dnevnoj ponudi, međunarodni sezonski brzi voz sa klimatizovanim kolima sa sjedištima, saopšteno je iz Željezničkog prevoza (ŽPCG).

„Polazak dnevnog voza iz stanice Zemun je sjutra u osam sati i 45 minuta, iz stanice Beograd centar u osam sati i 59 minuta, a iz stanice Bar u subotu u devet sati“, navodi se u saopštenju.

Taj voz će, kako se dodaje, saobraćati svakodnevno u navedenim terminima sve do 18. septembra.

„Cijena vozne karte drugog razreda u јednom smjeru iz Bara do Zemuna iznosi 21 EUR, od Podgorice do Zemuna 19,2 EUR, dok cijena rezervaciјe sjedišta iznosi tri EUR“, rekli su iz ŽPCG.

Takođe, u noćnoj ponudi i tokom ljetnje sezone saobraćaće međunarodni voz u čijem sastavu su kola sa sjedištima, kušet i spavaća kola, kao i kola za prevoz praćenih automobila, sa povećanim kapacitetima.

