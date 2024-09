Od oktobra direktni letovi između Podgorice i Tel Aviva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktni letovi između Podgorice i Tel Aviva biće uspostavljeni od oktobra, saopštio je počasni konzul Crne Gore u Izraelu Nimrod Rinot.

Kako se navodi, to je omogućeno uz zajedničku pomoć i trud Počasnog konzulata Crne Gore, crnogorske Vlade i izraelske avio-kompanije EL AL.

“Počevši od oktobra, ćerka avio-kompanije EL AL Sundor će organizovati direktne letove na liniji Tel Aviv-Podgorica-Tel Aviv. Ovo je ogromna mogućnost promovisanja zimske sezone, Podgorice kao glavnog grada, kao i ski centara na sjeveru Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju koje je medijima dostavila Jevrejska zajednica u Crnoj Gori ukazuje se i da je ova godina opet rekordna godina po broju izraelskih turista.

“Očekuje se da će više od 130 hiljada Izraelaca do kraja ove godine posjetiti Crnu Goru”, kazao je Rinot i dodao da je to najviše nakon turista iz Srbije, prenosi portal RTCG.

On je naveo da obećavaju da će zajedničkim snagama uspjeti da naredna godina bude još posjećenija kad su izraelski turisti u pitanju.

Prema rasporedu letjenja, letovi će biti realizovani od 27. oktobra do 29. marta naredne godine, dva puta sedmično, nedjeljom i četvrtkom.

